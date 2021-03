Meißen

Aufgrund des hohen Inzidenzwertes sind seit Montag im Landkreis Meißen die Schulen und Kindertageseinrichtungen wieder weitestgehend geschlossen. Nun hat sich der Kreiselternrat mit einem Brandbrief an den Meißner Landrat Ralf Hänsel (parteilos), Kultusminister Christian Piwarz (CDU) und die Bürgermeister der Städte und Gemeinden gewandt. In dem Brief fordern die Eltern: „Schule öffnen – aber sicher!“.

Ungenutzte Tagungs-Räume als Klassenzimmer?

„Bildung sollte oberste Priorität haben – das ist bei den aktuellen Entscheidungen absolut nicht erkennbar“, schreibt Nadine Eichhorn, die Vorsitzende des Kreiselternrates. Die Gefühle der Eltern seien derzeit eine Mischung aus Wut, Enttäuschung, Müdigkeit und Angst vor der Zukunft. Außer den AHA-Regeln habe die Politik keinerlei Ideen entwickelt, um Schulen langfristig offen zu halten und dort gleichzeitig weitere Ansteckungen zu verhindern, so der Grundtenor des Briefes. Als Vertreter der schulischen Interessen der Eltern aller Meißner Schulen fordert der Kreiselternrat ein umsetzbares Konzept, damit die Schulen und Kitas nach Ostern offen bleiben. Nicht die Inzidenzwerte des Landkreises sollen ausschlaggebend für die Schließung einer Schule sein, sondern mehrfach wöchentlich durchgeführte Tests, so der Vorschlag der Elternvereinigung. „Nutzen Sie die nächsten Tage intensiv, wir brauchen Lösungen“, fordert der Kreiselternrat und stellt sich dafür gleichzeitig als Gesprächs- und Ideenpartner zur Verfügung.

Kritisch stellt der Brief Fragen an die politischen Verantwortungsträger. Zugleich könnten die enthaltenen Stichworte Grundlage für ein tragfähiges Schulkonzept nach den Osterferien sein: Raumfilter in notwendiger Anzahl, ausreichend Selbsttest für mehrmalige wöchentliche Tests, zusätzliches pädagogisches Personal sowie für Hygiene- und Verwaltungsaufgaben und eine höhere Bus-Taktung zu den Schülerstoßzeiten morgens und am Nachmittag. Aus Sicht des Meißner Elternrats sollte auch in Erwägung gezogen werden die ohnehin momentan ungenutzten Räume von Hotels, Tagesstätten oder Museen für den Schulbetrieb zu nutzen. „Die aufgeführten Maßnahmen sind mit teils hohen Kosten verbunden, jedoch sollte Ihnen das die Bildung und Gesundheit unserer Kinder wert sein“, heißt es in dem Brief.

„Uns ist klar, dass es in der Elternschaft unterschiedliche Meinungen gibt“, betont der Brief. Einige Eltern wollen Schulen grundsätzlich öffnen, andere lieber vorsorglich schließen. Die Fronten zwischen den Eltern dürfen sich aber nicht noch weiter verhärten. Deshalb müsse die Politik umgehend aus den Fehlern der vergangenen Monate lernen und die Menschen im übertragenen Sinne wieder zusammen bringen, fordert der Kreiselternrat Meißen.

Von Sören Hinze