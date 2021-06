Meißen

Der Inzidenzwert vom Kreis Meißen lag am Sonnabend den fünften Tag in Folge unter 35. Dadurch sind nach der Sächsischen Coronaschutzverordnung weitere Lockerungen in Kraft getreten. Der Landkreis hat sie in einer Bekanntmachung veröffentlicht.

Laut Landratsamt lag der Sieben-Tage-Inzidenzwert am Montag bei 14,5. Vom Vortag wurde nur eine Neuinfektionen gemeldet. Eine Woche zuvor lag der Inzidenzwert noch bei rund 25. Gegenwärtig werden im Landkreis 28 Personen mit dem neuartigen Coronavirus stationär behandelt. Davon befinden sich fünf auf der Intensivstation. Seit Beginn der Pandemie wurden 17 294 Coronainfektionen im Landkreis registriert. 595 Einwohner starben im Zusammenhang mit Covid-19.

Landkreis Meißen: Das sind die neuen Corona-Regeln Feiern in Gastronomiebetrieben, auf Freiflächen oder abgetrennten Räumlichkeiten dürfen mit bis zu 50 Personen wieder stattfinden. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahr werden nicht mitgezählt. Geschäfte brauchen nicht mehr die Anzahl ihrer Kunden an die Verkaufsfläche anpassen: Die Höchstkundenzahl entfällt. Kunden müssen keinen tagesaktuellen Coronatest vorweisen. Ebenfalls entfällt die Testpflicht für Selbstständige und Beschäftigte mit direkten Kundenkontakt. Fahr-, Boots- und Flugschulen, Fortbildungs- und Integrationskurse, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Tanz-, Musik- und Kunstschulen können wieder ohne tagesaktuellen Corona-Schnelltest besucht werden. Die Testpflicht für das Publikum von Museen, Galerien, Ausstellungen, Kinos, Theater, Freibädern, botanischen Gärten, Zoos und Tierparks sowie Gastronomiebetrieben, Konzerthäuser und ähnlichen Einrichtungen ist aufgehoben. Dampfbäder und Saunen dürfen wieder öffnen. Sie müssen mit einem genehmigten Hygienekonzept und Kontakterfassung ar­beiten. Besucher brauchen einen tagesaktuellen Corona-Schnelltest. Gleiches gilt für Diskotheken, Musikclubs und Prostitutionsstätten. Festivals und Feiern auf öffentlichen Plätzen und Anlagen sind mit Hygienekonzept zulässig. Voraussetzungen für Zusammenkünfte von über 1 000 Besuchern sind neben einem genehmigten Hygienekonzept eine vorherige Terminbuchung und Kontakterfassung. Sport darf wieder ohne Personenbegrenzung und Testpflicht ausgeübt werden. Für Sportveranstaltungen mit Publikum bleibt die Testpflicht bestehen, wenn der Mindestabstand von eineinhalb Metern unterschritten wird.

Aktuell sind jeweils in Coswig und Radebeul noch sieben aktive Coronainfektionen bekannt. In der Domstadt Meißen sind es zwölf, in Klipphausen sechs, in Radeburg und Weinböhla jeweils drei. In Niederau ist nur eine aktive Infektion bekannt. Gänzlich „coronafrei“ ist momentan Moritzburg. Das geht aus der tagesaktuellen Statistik des Gesundheitsamts vom Kreis Meißen hervor.

Neben der Inzidenz sind zwei weitere Faktoren Grundbedingung für alle Lockerungen. Alle Lockerungen werden aufgehoben, wenn sachsenweit eine Bettenkapazität von 1 300 mit Covid-19-Patienten auf der Normalstation überschritten wird oder mindestens 420 Betten auf den Intensivstationen mit Covid-19-Patienten belegt sind. Aktuell sind in Sachsen rund 400 Krankenhausbetten mit Covid-19-Patienten belegt. Ein Viertel der Betroffenen wird auf der Intensivstation behandelt.

