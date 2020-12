Meißen

Über die Feiertage blieb der 7-Tage Inzidenzwert im Landkreis Meißen unter 500. Doch zum Wochenbeginn meldete der Landkreis wieder einen neuen Anstieg: Laut Robert-Koch-Institut ( RKI) lag der Wert am Montag bei 514,7. Zudem wurden 143 mit dem neuartigen Coronavirus infizierte Personen gemeldet.

Aktuell befinden sich rund 1500 Personen, die positiv auf den Virus getestet wurden, in behördlich angeordneter Quarantäne. Nur 610 Kontaktpersonen von positiven Fällen müssen sich zur Zeit isolieren. In den vergangenen Wochen waren bisher mehr als doppelt so viele Kontaktpersonen in Quarantäne. 161 Einwohner mit Covid-19-Infektion werden zur Zeit stationär im Landkreis Meißen behandelt, davon 14 auf der Intensivstation.

Im Vergleich zum Vortag sind vier weitere Personen an dem neuartigen Coronavirus gestorben. Insgesamt starben bisher 291 Einwohner am SARS-CoV-2-Virus. Auch am Dienstag zwischen den Jahren wird der Krisenstab Infektionsschutz zusammenkommen und sich über die aktuelle Situation austauschen.

Von Sören Hinze