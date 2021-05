Meißen

Der Landkreis Meißen entschärft die Bundesnotbremse. Das bedeutet Lockerungen für Kultur, Sport, Zusammenkünfte und Gastronomie. Grundlage ist der niedrige Sieben-Tage-Inzidenzwert. Laut Robert Koch-Institut (RKI) lag dieser in Meißen am Dienstag bei 72. Demnach hat der Landkreis den fünften Werktag in Folge den Schwellenwert von 100 unterschritten.

In Meißens wöchentlichem Krisenstab Infektionsschutz wurde deutlich, dass sich die entspannte Lage stabilisiert hat. Dies zeige sich laut Landratsamt in den Elblandkliniken ebenso wie im Gesundheitsamt. So verlagern sich dort die Anfragen bereits hin zu Themen, wie Reiserückkehrer und Hygienekonzepte.

Nächtliche Ausgangssperre entfällt

„Der Krisenstab des Landkreises Meißen wird bis auf Weiteres nicht mehr regelmäßig, sondern nur noch nach Bedarf zusammentreten“, verkündete am Dienstag Landrat Ralf Hänsel (parteilos). Die Lockerungen treten ab Donnerstag in Kraft. Dann dürfen private Zusammenkünfte zwischen zwei Hausständen wieder mit maximal fünf Personen in geschlossenen Räumen stattfinden. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres werden nicht mitgezählt. Außerhalb von geschlossenen Räumen dürfen sich sogar bis zu zehn Personen aus zwei Hausständen treffen. Die nächtliche Ausgangssperre entfällt.

Zahlreiche Betriebe mit Kundenverkehr dürfen wieder öffnen. Sie sind aber verpflichtet, die Kontaktdaten ihrer Gäste zu erfassen und für die eventuelle Nachverfolgung von Infektionsketten aufzubewahren.

Restaurants und Cafés dürfen ihren Außenbereich wieder öffnen. Sitzen mehr als zwei Hausstände an einem Tisch, müssen die Gäste einen tagesaktuellen und negativen Corona-Test vorweisen. Ferienwohnungen und Campingplätze dürfen ebenfalls wieder Gäste empfangen. Sofern eine Kontakterfassung und Terminbuchung stattfindet, sind in Kulturstätten wieder Veranstaltungen unter freiem Himmel möglich. Auch hier müssen Besucher einen negativen Test vorweisen. Museen, Galerien, Ausstellungen und Gedenkstätten dürfen ebenfalls unter den genannten Regeln öffnen.

Keine neuen Coronafälle am Dienstag

Medizinisch notwendige Behandlungen und kontaktfreier Sport sind wieder erlaubt, ebenso dürfen Fitnessstudios öffnen. Bei nicht medizinischem Sport benötigen die Sportler einen tagesaktuellen negativen Test. Kontaktfreies Gruppentraining von bis zu 20 Minderjährigen ist ab Donnerstag wieder im Außenbereich erlaubt. Sofern ein tagesaktueller negativer Test vorliegt, ist auch Kontaktsport zulässig. Grundschulen dürfen ab Donnerstag wieder das Schwimmen unterrichten.

Laut Landratsamt wurden am Dienstag keine neuen positiven Coronafälle registriert. Aktuell befinden sich rund 400 Personen in behördlich angeordneter Quarantäne, sowie 230 Kontaktpersonen. Momentan werden rund 40 Einwohner des Landkreises stationär behandelt, davon zehn auf der Intensivstation.

Insgesamt haben sich im Landkreis Meißen seit Beginn der Pandemie 17 250 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 587 Personen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Internet Weiterführende Informationen auf der Homepage des Landkreises: www.kreis-meissen.org -> Aktuelles -> Bekanntmachungen

Von Sören Hinze