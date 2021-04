Meißen

Mit der neuen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung habe die Bedeutung von Schnell- und Selbsttest deutlich zugenommen, erklärt Meißens Landrat Ralf Hänsel (parteilos). Seit Dienstag gilt im Landkreis Meißen eine neue Allgemeinverfügung. Laut dieser dürfen unter anderem Ausstellungen und Tierparks wieder Gäste begrüßen, sofern sie einen tagesaktuellen negativen Coronatest vorlegen.

Sobald es die Infektionslage zulässt, möchte der Landkreis wieder Freizeit und Gastronomie-Angebote zulassen. Eine App kombiniert mit einem breitflächigen Testkonzept soll die Öffnungsoffensive ermöglichen, erklärte Hänsel. Vergangene Woche hat er seine Öffnungsstrategie vorgestellt.

„Simba n³“ soll den Testprozess vereinfachen

„Der Landkreis Meißen hat bereits vor geraumer Zeit eine Strategie entwickelt, die zum Ziel hat, durch eine umfangreiche Testkonzeption den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen, Dienstleistern, der Kultur-, Tourismus- und Freizeitbranche, dem Gastgewerbe und dem Handel so viele Freiheiten, aber auch so viel Schutz wie möglich zu organisieren“, sagte Landrat Hänsel. Wesentliches Element der Teststrategie sei ein flächendeckendes Netz an Bürgerteststellen, welche digital mit dem Gesundheitsamt vernetzt sind. „So können bei positiven Tests sofort die erforderlichen Schutzmaßnahmen sowie PCR-Tests veranlasst werden“, erläuterte er. In Radebeul, Coswig, Meißen und Weinböhla werden bereits kostenlose Schnelltests angeboten.

Am Mittwoch vergangener Woche hat sich der Landrat per Videokonferenz mit den neun größten Unternehmen des Landkreises getroffen. Darunter waren auch die Branchenverbände IHK, Dehoga, der Einzelhandelsverband, die Handwerkskammer und der Tourismusverband. Bei dem Treffen wurde die vom Landkreis organisierte Software „Simba n³“ vorgestellt. Die Software soll den Testprozess vereinfachen. „Die zu testenden Personen erhalten ohne Wartezeit das Ergebnis als Link auf ihr Smartphone, können es abspeichern und dann an anderer Stelle, zum Beispiel beim Friseur, vorzeigen. Positive Testergebnisse werden ohne Zeitverzögerung an das Gesundheitsamt weitergeleitet“, erläuterte der Landrat: „Aber der Haupteffekt soll künftig sein, dass – sobald es die Infektionslage zulässt – Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Sporteinrichtungen, weitere körpernahe Dienstleister, Tanzschulen und vor allem die Gastronomie mittels einer App die Nutzung ihrer Angebote ausschließlich durch Personen mit einem negativen Test steuern können.“ Wer kein Smartphone nutzt, dem könne das Testergebnis ausgedruckt werden.

Bei der Software-Teststrategie wurde die Datenschutzbeauftragte des Landkreises von Anfang mit einbezogen, betont Hänsel. „Ich hoffe sehr, dass möglichst viele Unternehmen und Betriebe unsere Teststrategie unterstützen. Und ich hoffe natürlich, dass die Entwicklung der Infektionszahlen sowie der Belegung der Krankenhausbetten mit an Covid-19 Erkrankten bald eine voll umfängliche Ausnutzung der sich durch die Technik bietenden Möglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger zulässt“, erklärte Landrat Hänsel.

Von Sören Hinze