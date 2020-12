Meißen

Trauriger Höhepunkt vor dem Weihnachtsfest: Am Mittwoch teilte der Landkreis mit, dass 18 weitere Menschen an dem neuartigen Coronavirus verstorben sind. So viele Menschen sind bisher noch nie innerhalb eines Tages der Krankheit erlegen. Im Landkreis Meißen werden aktuell 129 Einwohner mit nachgewiesener SARS-CoV-2 Infektion stationär behandelt, davon 14 auf der Intensivstation.

Am Mittwoch meldete der Landkreis 216 neu infizierte Personen. Der 7-Tage-Inzidenzwert lag laut Robert-Koch-Institut bei 439,4 und damit den zweiten Tag in Folge unter der 500er-Marke. Amtsärztin Dr. Simone Bertuleit rechnet damit, dass die Infektionszahlen nach den Feiertagen wieder ansteigen werden.

Von Sören Hinze