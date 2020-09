Meißen

Es sollte ein gutes Jahr für die Tourismusbranche des Elblandes werden. Nach dem Rekordjahr 2019 mit über 4,7 Millionen Übernachtungen allein in der Landeshauptstadt konnten die Zahlen Anfang des Jahres noch übertroffen werden. Dann kam der Lockdown. Hotels, Restaurants und Kulturstätten lagen still. „Es war eine ungekannte Situation für alle Beteiligten“, erinnert sich Annekatrin Klepsch (Linke), Bürgermeisterin für Kultur und Tourismus in der Landeshauptstadt. Wie steht es jetzt um den Reiseverkehr in der Region?

54,3 Prozent Zimmerauslastung im Juli in Dresden

Schon im April begannen Gespräche zwischen der Dresdner Marketing GmbH (DMG) und der Hotellerie. Hygienekonzepte für bevorstehende Lockerungen sollten frühzeitig geplant werden. Das hat gefruchtet. Die Tourismusbilanz für den Sommer 2020 fällt überraschend gut aus. Mit 54,3 Prozent Zimmerauslastung im Juli stehen Dresdner Hotels in Deutschland auf Platz 1. Nachdem Dresden und das Elbland im April 90 Prozent weniger Übernachtungen als im Vorjahr verzeichneten, waren es drei Monate später nur noch 20 Prozent. Diese schnelle Erholung führt Klepsch auf die gute Zusammenarbeit der Verbände zurück.

Corinne Miseer, Geschäftsführerin der DMG, sieht die Stärken der Region in den Themen Natur, Radfahren und Genuss. Durch offensive Werbe-Kampagnen in angrenzenden Bundesländern und Sachsen konnten Gäste angezogen werden, die auf Sommerurlaub im Ausland verzichten mussten.

„Wir haben die Kultur nach draußen gebracht“

Olaf Raschke (parteilos), Meißner Oberbürgermeister und Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbands Elbland Dresden findet, dass aus der Situation etwas gemacht wurde. Mit angepassten Großveranstaltungen und dem Engagement kleiner Betriebe konnte Gästen und Einheimischen etwas geboten werden. „Wir haben die Kultur nach draußen gebracht, das hat in Dresden, Radebeul und Meißen sehr gut funktioniert.“

Die meisten Besucher kamen aus Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Ein Vorteil für Sonja Schilg, Geschäftsführerin des Sächsischen Staatsweingutes Schloss Wackerbarth: „Es konnten Zielgruppen erreicht werden, die Kaufkraft mitbringen“, erklärt sie. Es kamen zwar weniger Gäste, die kauften im Durchschnitt aber mehr ein. Dies sei eine nachhaltige Entwicklung, auch für die Zeit nach Corona. Die Zukunftsprognosen der Branchenvertreter klingen zuversichtlich. Mit dezentralen Veranstaltungen und vielen Kulturangeboten könne Besuchern auch in den Wintermonaten viel geboten werden. Die Hotels seien bereits gut gebucht.

In welcher Form die Weihnachtsmärkte stattfinden werden, ist indessen noch unklar. Wegen geringer Infektionszahlen in Sachsen hofft man auf keine deutschlandweiten Maßnahmen, sondern individuelle Konzepte. Dann könnten zum Beispiel der Dresdner Striezelmarkt entzerrt und bisher unbenutzte Plätze in der Innenstadt bespielt werden.

Von Wiebke Ulrich