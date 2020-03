Meißen

Die neben dem Elblandklinikum in Meißen aufgebaute Coronavirus-Test-Ambulanz der Kassenärztlichen Vereinigung nimmt voraussichtlich an diesem Mittwoch ihren Betrieb auf. Das Krankenhaus arbeitet dabei mit der in zwei Zelten und einem Container untergebrachten mobilen Gesundheitsstation bei der ambulanten Testung von Covid-19-Verdachtsfällen zusammen. „Das Personal wird jeweils teilweise von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen und dem Klinikum Meißen gestellt“, informierte Elblandkliniken-Sprecherin Sylvia Dirscherl. Sie führen die für die Tests notwendigen Abstriche an den Patienten durch.

Zusätzlich wird ein sogenanntes „Call-Center“ installiert, das Patienten über ihren Testtermin informiert. Nur wer einen Termin hat, wird getestet. Die Testtermine werden nach Rücksprache mit dem jeweiligen niedergelassenen Arzt an die Patienten vergeben. „Eine Testung nach Direktvorstellung vor Ort ist nicht möglich“, so Dirscherl.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Landkreis Meißen ist am gestrigen Dienstag auf 35 gestiegen.

Von S.K.