Radebeul

Die Lößnitzstadt feiert am Wochenende drei Tage lang den Radebeuler Weinherbst. Wie auch schon zuvor die Kasperiade musste auch dieses Fest verschoben werden. Grund dafür war allerdings nicht die globale Pandemie, sondern die Bundestagswahl am letzten Septemberwochenende. Trotzdem hinterlässt das Virus auch bei dieser Veranstaltung vom 1. bis 3. Oktober seine Spuren. Ein Fest, wie man es aus der Prä-Corona-Zeit gewohnt ist, gibt es auch in diesem Jahr nicht.

Das liegt vor allem an den aktuell geltenden Corona-Regeln für Großveranstaltungen. Vor Beginn der Pandemie verzeichnete das Herbst- und Weinfest rund 50 000 Besucher. Das würde allerdings die 3G-Regel, die den Zutritt nur für Genesene, Getestete und vollständig Geimpfte erlaubt, notwendig machen. Aus diesem Grund haben sich die Organisatoren rund um das städtische Kulturamt um ein dezentrales Format bemüht. Damit entfallen sowohl Kontaktnachverfolgung als auch 3G-Regel.

Städtisches Kulturamt umgeht 3G-Regel

Rund um den Dorfanger in Altkötzschenbroda hat man im Rahmen des Radebeuler Weinherbstes drei kleine Veranstaltungsinseln errichtet. Die befinden sich am Kuffenhaus, auf dem Platz vor der Friedenskirche und im Hoftheater mit der Hausnummer 15. Daneben bespielen Live-Acts die Streuobstwiese am Elberadweg. „Da keiner dieser Veranstaltungsplätze aufgrund seiner Größe mehr als eintausend Besucher zulässt, kann so auf die Kontakterfassung und die 3G-Regelung verzichtet werden“, teilt das Kulturamt mit.

Den Einlass zum Radebeuler Weinherbst können die Organisatoren eigenen Angaben zufolge nicht gewährleisten. Aufgrund der notwendigen Beschränkung der Besucherzahlen kann es an den einzelnen Veranstaltungsorten zu Wartezeiten kommen. Das Kulturamt teilt außerdem mit, dass Gläser aus Hygienegründen nicht zurückgenommen werden. Stattdessen sollen Besucher während des gesamten Aufenthaltes ihr Glas behalten. Selbst mitgebracht müssen diese mit einem Eichstrich versehen sein.

30 Orte rund um Altkötzschenbroda laden zum Fest

Der Radebeuler Weinherbst bietet vom 1. bis 3. Oktober eine Mischung aus Straßentheater, Live-Musik und natürlich Wein aus der Lößnitzstadt. Die Veranstaltung erstreckt sich über 30 Standorte – darunter auch neun Weingüter, die ihre Tore zu diesem Anlass öffnen. Theatergruppen und Solokünster zeigen auf den Inseln eindrucksvolle Inszenierungen. Die reichen von Schauspiel über Comedy bis hin zum Figurentheater.

Etwa beim Kabaret Kalashnikov im Hoftheater verschmelzen Akrobatik, schräger Humor und knallige Balkan-Beats zu einer Genre-übergreifenden Show. In selber Kulisse ist auch Matiz alias Flash Gonzales aus Chile zu Gast. Der subtile Clown präsentiert zwar keine magischen Illusionen, zieht dafür aber mit seiner Komik Zuschauer in seinen Bann – wortlos und mit waghalsigen Kunststücken.

Ein weiteres Highlight beim Radebeuler Weinherbst ist der Rummel auf der Festwiese. Auf die jüngeren Gäste wartet auch die Kinderkirmes auf den Streuobstwiesen. Auf der Elbewiese wiederum installieren Lügenmuseumsdirektor Reinhard Zabka, Richard von Gigantikow und weitere Künstler einen Skulpturengarten im Rahmen des Projektes „Kunst am Fluss“. Die Installation nennt sich „Labyversum“.

Wie auch im Vorjahr ist der Eintritt zum Weinherbst frei. Spenden sind gerne gesehen. Radebeuls Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) teilt im Grußwort des diesjährigen Programmheftes mit: „Getreu dem diesjährigen Motto ,Dolce Vita’ wollen wir gemeinsam das ,süße Leben’ feiern und bei dem ein oder anderen Gläschen Federweißer, handgemachter Musik und eindrucksvollen Inszenierungen internationaler Theatergruppen den Alltag hinter uns lassen.“

Internet weinfest-radebeul.de

Von Sabrina Lösch