Corona-Patient in Kreischa: Covid 19 überlebt, aber noch lange nicht gesund

Kreischa

Er geht nicht einfach nur, er läuft Marathon. Es strengt ihn sichtbar an, er keucht, seine Arme und Beine zittern. Jeder einzelne Schritt bedeutet Schwerstarbeit. Wolfgang Friedel übt Treppensteigen. Er schafft 20 Stufen hoch und runter, dann ist Schluss, rasselt der Atem, bebt der Brustkorb vor Anstrengung, muss er sich im Rollstuhl ausruhen. „Das sind meine 41,2 Kilometer heute. Mehr Marathon geht nicht“, sagt er. Heute möchte er sich nicht mehr anstrengen.

„Ich bin sonst nie krank gewesen“

Wolfgang Friedel ist 72 und kommt aus Mittelfranken. Vor seiner Covid 19-Erkrankung war er alles andere als ein Risikopatient, hatte keine Vorerkrankungen. Er spielte leidenschaftlich mehrmals in der Woche Tennis und Golf. Bis zum 28. März. Erst hatte er mehrere Tage leichtes Fieber, 38,4. Dann wurde ihm unheimlich, kamen die Bedenken. „In den Nachrichten wurde immer öfter von Corona berichtet. Ich wollte es einfach wissen. Ich bin sonst nie krank. Deshalb bin ich in die Klinik“, erzählt er und dass er sich noch daran erinnern könne, wie er aus dem Auto ausgestiegen und den leichten Abhang hinunter gegangen sei. „Dann weiß ich nichts mehr, kenne ich alles nur noch von Hörensagen. Eines aber weiß ich genau. Ich habe überlebt“, ergänzt er.

Auf fremde Hilfe angewiesen wie ein Kleinkind

Wochenlang lag der einstige Golflehrer im künstlichen Koma, wurde beatmet. Die Ärzte rangen um sein Leben. Erst in Nürnberg, dann in Erlangen. Immer wieder gab es Rückschläge. An einigen Tagen wussten auch die Ärzte nicht, ob er es schaffen wird.

Wolfgang Friedel aus Mittelfranken. Kranksein – das kannte er vor der Coronainfektion nicht. Quelle: Adina Rieckmann

Jetzt erkämpft sich Wolfgang Friedel den Weg ins normale Leben zurück. Seit dem 14. Mai in der Rehaklinik in Kreischa. Er muss selber lachen, als er sagt: „Am Anfang konnte ich gut liegen, aber das war es schon.“ Aufstehen, hinsetzen, einfache Dinge des täglichen Lebens, das alles habe er nicht mehr gekonnt. „Ich war auf fremde Hilfe angewiesen wie ein Kleinkind. Ich musste gewickelt werden, gefüttert. Ausgerechnet ich, wo ich fit wie ein Turnschuh war.“

„Die Lunge ist sehr schwer geschädigt“

55 Betten für Covid-Patienten gibt es seit dem 9. April in der Bavaria-Klinik in Kreischa. 30 davon sind derzeit belegt – die Hälfte der Patienten kommt aus Sachsen, die anderen sind mit Kranken aus Bayern und Baden-Württemberg belegt.

Die Mediziner um Andreas Berger beginnen erst langsam zu verstehen, welche Schäden diese Infektion langfristig im Körper anrichtet. Der Chefarzt der Covid-19 Station in Kreischa zeigt auf die CT- und Röntgenbilder von Wolfgang Friedel: „Es ist eben keine normale Lungenentzündung, die schon irgendwann ausheilt und einfach nur länger dauert. Schauen Sie, man sieht es deutlich. Die Lunge ist nachhaltig schwer, sehr schwer geschädigt.“

Vielfach sind Herz und Leber betroffen. Und auch die Seele.

Hinzu kämen noch ganze andere Symptome. Vielfach werde das Herz betroffen, die Leber, das Gehirn, erklärt der Chefarzt und nicht nur die Organe, auch die Seele. „Viele unsere Patienten brauchen sehr lange beruhigende Medikamente, oftmals wachen sie auf, sind desorientiert, wissen nicht, wo sie sind, haben Alpträume.“

Über 20 Kilogramm Muskelmasse verloren

Der Mittelfranke leidet vor allem an enormer Muskelschwäche, verständlich, er hat über 20 Kilo Muskelmasse verloren. Der einstige Sportler arbeitet fleißig in der Therapie mit, er lässt keine Übung aus, strengt sich an –immer und immer wieder. Als er das erste Mal 100 Meter am Laufband schafft, kommen ihm die Tränen. „Dass mir sowas passiert, ausgerechnet mir, wo ich dort hart im Nehmen bin“, sagt er fast entschuldigend und auch, dass er allen dankbar sei, den Ärzten in seiner Heimat und hier und dem Pflegepersonal, den Therapeuten: „Ohne sie hätte ich das alles nicht bewältigt, könnte ich jetzt keine 100 Meter mehr laufen. Ohne meine Familie aber auch nicht. Alle haben mir geholfen, mich unterstützt.“ Auch als die Angst sehr groß gewesen sei, als er geglaubt habe, er müsse sterben.

Wolfgang Friedel ist seit dem 14. Mai in der Rehaklinik in Kreischa. Quelle: Adina Rieckmann

Die Angst wird mächtig und mächtiger

Er erklärt: „Wenn man weiß, dass fast 9000 Menschen in Deutschland bereits an Covid-19 gestorben sind, dann kommt sie schon hoch, die Angst und wird mächtig und mächtiger.“ Auch hier in Kreischa sei schließlich schon einer daran gestorben. Chefarzt Andreas Bauer bestätigt dies. Er sagt: „Diese Krankheit ist heimtückisch. Vorerkrankungen sind entscheidend über Leben und Tod. Und so war es auch bei diesem Patienten. Wir konnten – trotz teurer Beatmungstechnik – nicht mehr helfen. Trotz aller Mühe.“

130 Betten für Covid 19-Patienten bis September

Die Pandemie werde ihn und seine Kollegen jedenfalls noch lange beschäftigen. Ein Ende sei noch nicht abzusehen. Auch deshalb werde die Bavaria-Klinik in Kreischa die Bettenzahl für Covid-Patienten auf 130 hochschrauben und bis September vorhalten.

Wolfgang Friedel jedenfalls weiß eines inzwischen genau: Überlebt heißt nicht überstanden, genesen nicht gesund. Der Weg zum normalen Leben, zum ersten Spiel auf dem Golf- oder Tennisplatz – er dauert noch lange.

Von Adina Rieckmann