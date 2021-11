Meißen

„Ich hatte gehofft, in dieser Runde und in einer solchen Situation nicht erneut beraten zu müssen.“ Mit diesen Worten eröffnete Landrat Ralf Hänsel am Donnerstag die erste digitale Sitzung des Krisenstabs des Landkreises Meißen. Neben dem Landratsamt nahmen daran die Elblandkliniken, Vertreter der Bundeswehr, Polizei und Städte und Gemeinden teil.

Es fehlt Personal

Mit Blick auf die pandemische Entwicklung ordnete das Gesundheitsamt die Lage als dramatisch ein. Die Zahlen verdoppeln sich alle zehn Tage, Kitas und Schulen verzeichnen Corona-Ausbrüche. In den Krankenhäusern sieht es nicht besser aus. „Es sind einfach zu viele Patienten im Landkreis Meißen für die vorhandenen Intensivbetten“, sagt Rainer Zugehör. Die Kliniken könnten nur noch Patienten verlegen oder Personal aufstocken. Diesbezüglich richteten sich die Krankenhäuser unlängst mit einem Appell an die Bevölkerung.

Den Krisenstab nutzte Zugehör, um noch einmal potenzielle Fachkräfte zu anzuwerben. Auch eine mögliche Unterstützung von der Bundeswehr wurde in diesem Zuge besprochen. Ein anderes Thema war die möglichst schnelle Einrichtung kommunaler Impfstellen. Nähere Details gibt der Landkreis noch bekannt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Meißen lag am Donnerstag bei 1292,6. Das Landratsamt meldete 581 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden. Drei weitere Erkrankte sind verstorben. Somit sind bislang 693 Menschen im Landkreis mit oder am Virus gestorben.

Insgesamt wurden 28 708 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Aktuell werden 172 Erkrankte in Kliniken behandelt, davon 44 Personen auf der Intensivstation. Von den Krankenhauspatienten sind 23 Menschen geimpft und 149 nicht geimpft. Von den Patienten auf der Intensivstation sind nur vier von 44 Personen geimpft.

Von SL