Am Freitag war Meißen als einziger Landkreis auf der Corona-Deutschlandkarte pink gefärbt. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert lag bei 541,1. Mit rund 200 neu infizierten Personen durchbricht der Kreis die 10 000er Marke: Seit Beginn der Pandemie wurden 10 125 Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Regelmäßig werden zweistellige Todeszahlen gemeldet.

Am Donnerstag verzeichnet der benachbarten Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sogar 41 Todesopfer innerhalb 24 Stunden. Im Landkreis Meißen waren es von Donnerstag auf Freitag elf weitere Personen, die an einer Covid-19-Infektion starben. Insgesamt zählt der Landkreis Meißen nun fast 400 Corona-Tote.

Um die dramatischen Zahlen zu senken steht das öffentliche Leben still, während das Meißner Gesundheitsamt auf Hochtouren arbeitet. In höchster Alarmbereitschaft ist auch Frank Ohi, Vorstand der Elblandkliniken. Er kündigte zum Jahresende an, die Krankenhäuser auf eine weitere Patienten-Welle vorzubereiten.

Die Strategie sieht vor, zunächst den Standort Meißen mit Covid-19-Patienten zu belegen und im Anschluss die beiden Krankenhäuser in Riesa und Radebeul. Aktuell haben die Elblandkliniken Plätze für rund 180 Covid-19-Patienten, teilte das Klinikum auf Nachfrage mit. Doch bereits jetzt sind im gesamten Landkreis 208 Corona-Patienten in stationärer Behandlung, davon 25 auf Intensivstation. Nur nüchtern spiegeln die Zahlen die Situation auf den Stationen wieder. „Wir sind weit über unsere Belastungsgrenze hinaus“, heißt es aus den Elblandkliniken. Hoffnung macht der Impfstoff: 700 Mitarbeiter der Elbandkliniken wurden schon geimpft – weitere werden folgen, so die Elblandkliniken am Freitag.

Christdemokraten reagieren auf die angespannt Lage.

Einen Tag vor der Veranstaltung hat der CDU-Kreisverband seinen geplanten Parteitag abgesagt. Noch zum Wochenbeginn hielt der Kreisverband noch an seiner Veranstaltung fest. Dort sollten die Meißner Kandidaten für die Bundestagswahl aufgestellt werden. In der Großenhainer Remotehalle, die Platz für bis zu 1800 Personen bietet, wurden etwa 40 Christdemokraten erwartet. Über den Freistaat hinaus berichteten Medien, darunter Spiegel, Welt und T-Online, über die geplante Präsenzveranstaltung im Corona-Hotspot. Prinzipiell hätte sie unter strengen Hygiene-Regeln stattfinden dürfen.

Am Donnerstag lenkten die Christdemokraten ein und verschob die Veranstaltung auf den 11. März. Auf Rat der Polizei Großenhain, die Störungen nicht ausschließen könne, begründete der Kreisverband auf Facebook seine Entscheidung. „Wir können keine Veranstaltung durchführen, solange unsere Bürger in ihrem Umfeld weiterhin eingeschränkt sind", erklärte die stellvertretende Kreisvorsitzende Daniela Kuge.

