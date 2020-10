Altenberg

Innerhalb weniger Tage ist die Zahl der Corona-Infizierten in Altenberg auf 19 gestiegen. Das teilten die Verantwortlichen des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Mittwochnachmittag mit. Das Gesundheitsamt reagierte mit verschärften Maßnahmen im Rahmen der Allgemeinverfügung. Diese betreffen die gesamte Stadt Altenberg, inklusive sämtlicher Ortsteile.

„Glück auf“-Gymnasium und Sportinternat geschlossen

Alle neuen Regelungen hat das Landratsamt auf der Internetseite in Form der Allgemeinverfügung veröffentlicht. Unter anderem müssen in Gastronomien, Hotels und weiteren Einrichtungen Daten ihrer Gäste aufnehmen. Namen, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen sollen helfen, im Falle einer Infektion alle möglichen Kontaktpersonen zu ermitteln. Außerdem gelten Einschränkungen, was das Treffen mit anderen Personen angeht. Auch Besuche in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen sind nur noch in Ausnahmefällen möglich. Sport- und Großveranstaltungen finden ab sofort ohne Publikum statt.

Besonders hart trifft es die Schüler und Lehrer des „Glück auf“-Gymnasiums in Altenberg. Nachdem dort vier Schüler und ein Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, haben sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, die Schule und das Sportinternat bis zum 16. Oktober zu schließen. Alle Schüler sollen in den kommenden Tagen getestet werden. Ab Donnerstag finden die Tests auf dem Parkplatz des Europarks Altenberg statt. Bis zum 15. Oktober sollen sie andauern. Außerdem werden alle Schüler aufgefordert, zu Hause zu bleiben und den Kontakt zu anderen Menschen zu meiden.

Im gesamten Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sind nach aktuellem Stand am Mittwoch 48 Menschen mit Covid-19 infiziert, 553 befinden sich in Quarantäne.

Von Lisa-Marie Leuteritz