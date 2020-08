Pirna

In diesem Jahr wird es keinen nächtlichen Citylauf im Fackelschein in Pirna geben. Der für den 9. Oktober geplante 17. WGP-Citylauf muss coronabedingt ausfallen, teilt die Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna mbH (WGP) mit. Sie organisiert den Lauf jährlich gemeinsam mit dem Kreissportbund Sächsische Schweiz – Osterzgebirge.

Sicherheitskonzept wäre zu aufwendig

Zunächst habe man noch Hoffnung gehabt, dass die Corona-Pandemie bis Oktober überstanden sei, heißt es. Doch aufgrund wieder steigender Infektionszahlen sei das derzeit nicht absehbar. „Insbesondere der Staffellauf ist unter den gegebenen Umständen mit Mindestabständen und regelmäßigen Desinfektionen der Sportgeräte nicht möglich“, schreiben die Verantwortlichen. Auch die Erfassung der Personalien von Läufern und Gästen würden die Möglichkeiten des Veranstalters übersteigen.

Ausfall des virtuellen Laufs

Die Möglichkeit einer virtuellen Laufveranstaltung sei geprüft worden. Dabei wäre jeder Teilnehmer an einem selbstgewählten Tag allein gelaufen und hätte seine Zeit gestoppt. Anschließend würde man die Daten auf einer Online-Plattform sammeln. Aber: „Da der WGP-Citylauf seinen Reiz dadurch entfaltet, dass der Lauf nachts – in der mit Fackeln beleuchteten Pirnaer Altstadt – stattfindet, kam diese Alternative für uns nicht infrage“, begründen die Veranstalter ihre Entscheidung gegen einen virtuellen Lauf. Der nächste WGP-Citylauf soll am 8. Oktober 2021 stattfinden.

