Wenn Toni Krahl nicht gerade für seine Rockband City auf der Bühne steht und singt, tourt er quer durchs Land und liest aus seinem neuesten Buch „Toni Krahls Rocklegenden“. Sein nächster Halt ist der Zentralgasthof in Weinböhla am heutigen Abend.

In seinem Buch verarbeitet der Sänger, Autor und Protagonist seine persönlichen Erlebnisse und auch die der Band. Es sei mehr als eine Biografie, sagt er selbst darüber. So hat Toni Krahl schließlich in drei sehr unterschiedlichen politischen Systemen gelebt: Zuerst in der DDR, verbunden mit Stasiknast und Zensur, später fühlte er sich als Grenzgänger zwischen den Systemen und schließlich im wiedervereinigten Deutschland.

Anekdoten und Stoff zum Grübeln

Nur mit Buch und Gitarre bewaffnet spricht Toni Krahl über seine Erfahrungen und nimmt Gäste mit auf eine musikalische Lesereise. Derweil er mit seinem Kollegen Kai Suttner plaudert und sich gleichermaßen über Anekdoten wie auch Stoff zum Grübeln austauscht, greift der Musiker immer wieder zur Gitarre. Auch seine Erlebnisse mit City, die seit nunmehr 45 Jahren die deutsche Musiklandschaft beleben, spricht der Sänger ausschweifend.

Die musikalische Lesung findet im Rahmen des Zentralen Kultursommers statt. Der Zentralgasthof Weinböhla hat dazu eine Open Air Bühne errichtet, die noch bis Sonntag bespielt wird. Tickets sind an der Abendkasse verfügbar und kosten 18,60 Euro. Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr.

Weitere Infos sind auf der Homepage des Zentralgasthofes abrufbar.

