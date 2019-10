Christian Uri Weber stellt im Kulturbahnhof aus

Radebeul

Christian Uri Weber las zur Vernissage seiner Ausstellung im Kulturbahnhof Radebeul einen kleinen humorvollen Text mit Anspielungen auf Ost und West. Gemeint aber war das Phänomen in der Region von Radebeul, wo der Westen immer ein Stück voraus war, sich aber das Verhältnis zugunsten von Radebeul-Ost in jüngster Zeit verändert hat. Diese schöne Parabel gab auch den Titel für die Ausstellung vor: „Im Osten was Neues“.

Linienkonstrukte und Bildfabeln

Die Ausstellung von Christian Uri Weber ist mit 30 Acrylbildern und einer Auswahl von Aphorismen bestückt: Zahlreiche aktuelle, sozialpsychologische Themen bewegen ihn dabei sehr, wie in dem Bild „Die Fremden“. Weber fand eine originelle Bildlösung: Die im goldenen Käfig eingeschlossenen drei Figuren befinden sich in einer Begegnung mit drei anderen außerhalb des Käfigs. Die da draußen scheinen voller Neid auf den Käfig zu blicken, während die im Käfig, die nur halb so groß dargestellt sind, seltsam geschrumpft und zurückgeblieben, sich nur zum Teil ihrer Freiheitsberaubung bewusst sind. Während die einen heraus wollen, wollen die anderen hinein. Beide Gruppen befinden sich in einer Art Selbstentfremdung, weil sie sich nicht über ihre Lebenssituation im Klaren sind. Gefangen im Käfig des Konsums, der Politik oder der Tradition die einen, die ihre Situation akzeptieren und sich eingerichtet haben, die anderen, draußen, die vielleicht mit einem äußeren oder innen Schutz liebäugeln, sind beide Gruppen „Fremde“, die sich nach dem Anderen in ihrem Ich sehnen. Der Neid nährt sich davon, was man selbst nicht hat.

Weber stellt Figürliches manchmal realistisch, manchmal eher abstrahiert dar, als skurrile Linienkonstrukte, wie Strichfiguren, die in einem inneren Balanceakt seltsam grotesk nach Gleichgewicht streben. Sie bevölkern viele seiner Bilder, die in Gleichnissen und Parabeln vom Menschen und seinem Schicksal erzählen. Oft werden Tiere (z.B. Fische oder Vögel) zu Protagonisten seiner Bildfabeln. Seltener sind realistisch aufgefasste Bilder wie „Don Quichotte“. „Siesta“ dagegen ist eine witzige Allegorie aus farbigen, geometrischen Strukturen, in der eine Fantasiefigur in buntem Licht verborgen ruht.

Suche nach Lebens- und Wahrheitssinn

Den Ursprung für Webers kreative Begabung findet man im Elternhaus: Der Vater war Architekt und Maler, der die beiden Söhne Christian und Friedrich im Malen unterrichtete. Die Grundlage aber legte der Maler Gerhard Ulrich, der beide im Malen und Zeichnen unterwies. Nach der Pubertät wandte sich Christian Uri Weber der Literatur zu, erste Aphorismen entstanden. Ein Roter Faden, der sich durch das ganze Leben zieht. Nach dem Abitur folgte eine Lehre als Kühlanlagenbauer. Danach beschloss er in Jena und Leipzig Theologie zu studieren. Das kam seinem Drang nach philosophischer Erkenntnis, seiner Suche nach Wahrheit und Lebens-und Daseinssinn entgegen. In Berlin folgte ein Studium der medizinischen Psychologie, zu dem er von einer diakonischen Einrichtung delegiert wurde. In Herrnhut baute Weber als Theologe und Psychologe zwischen 1973 und 1984 ein Rehabilitationszentrum des Gesundheitswesens für geistig behinderte Jugendliche in kirchlicher Trägerschaft auf und leitete schließlich die Einrichtung jahrelang. Eine Redaktionsarbeit im kirchlichen Dienst schloss sich an, parallel dazu arbeitet er als freier Literat mit Aphorismen, Gedichten und Kurzgeschichten für verschiedene ostdeutsche Verlage. Bevorzugte Themen waren das schwierige, notdürftige Leben in der DDR, aber auch die Entwicklung nach der Wende. Weber war im Jahr 2005 Gründungsmitglied des Deutschen Aphorismus-Archivs in Hattingen ( Ruhr). Hinzu kam nach 1990 die Wiederaufnahme des Malens und Zeichnens, wie die intensive Arbeit an Lack-und Acrylbildern in enger Verbindung mit der Entstehung von Aphorismen. In seinen zahlreichen Büchern sind Sprache und Bild schicksalhaft verbunden.

In der Arbeit „Spur des Sterns“ sind zahlreiche Gedanken verschlüsselt, die sich um das Phänomen „Kosmos“ drehen: Entlang der sich dehnenden Lineatur kreisen amorphe Flächen und Formen in einem fortwährenden planetarischen Rund, Spuren von Bewegung, Farbe und Licht. Und ihm ist das tiefe Eingeständnis des Menschen hinzugefügt, der in all seiner Unzulänglichkeit vor den Sternen steht, in seiner Ehrfurcht und Winzigkeit, wie es in einer von Webers vielen Sentenzen heißt: „Verdrängen wir/während wir die Sterne beobachten/, verdrängen wir, dass wir nur durch ein Schlüsselloch sehen“.

Bis 25. Oktober. Kulturbahnhof Radebeul, Sidonienstraße 1c, 01445 Radebeul-Ost. Geöffnet: 9 bis 19 Uhr, außer donnerstags. Kontakt/Bibliothek: 0351/ 8305 232 bei Katharina Schmidt.

Von Heinz Weißflog