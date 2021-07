Radebeul/Coswig

Sachsens Staatsregierung setzt seit 2011 die Standorte-Konzeption um. Nun will die schwarz-grün-rote Koalition Bilanz ziehen. Die Bewertung soll im Herbst erfolgen. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung der CDU-Fraktion im Kreistag Meißen und des Radebeuler Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) hervor. Diesen Anlass nutzen Union und OB jetzt, indem sie zum wiederholten Mal ein Polizeirevier in Radebeul fordern.

Das Konzept der Staatsregierung, so der Vorwurf, sei „nachteilig für den Landkreis Meißen“. Dabei nennen die Verfasser konkret drei Maßnahmen: Die Auflösung des Polizeireviers Radebeul-Coswig, die auch zum Ärger vieler Bürger führte, die Verlagerung der Lehrerfortbildung von Meißen nach Kamenz und den Wechsel des früheren Sächsischen Bildungsinstituts von Radebeul nach Freital. „Dazu haben wir wiederholt kritisch Stellung genommen“, schreiben der CDU-Kreisfraktionschef Ulrich Reusch und OB Bert Wendsche.

CDU und OB begrüßen Überprüfung des Standorte-Konzepts

„Wir fordern nach wie vor die Wiedereinrichtung des Polizeireviers in Radebeul oder Coswig“, heißt es in der Mitteilung weiter. Grundsätzlich begrüßen CDU und Stadtoberhaupt die Überprüfung des Standorte-Konzepts, denn darin „verfolgte man einen richtigen Grundsatz, in dem man versuchte, vermehrt Behördenstandorte in die Fläche des ganzen Landes zu bringen.“ Dieser Grundsatz sei aber „häufig einem technokratischen, schematischen Ansatz geopfert“ worden, deren Zielstellungen und Ergebnisse nicht nachvollziehbar sind.

Konkret beziehen sich Reusch und Wendsche damit auf die Standortkonzentrierung von Finanzämtern und Polizeirevieren – und damit wieder auf die Zusammenlegung des Radebeuler Polizeireviers. Denn damit habe man das Ziel einer dezentralen und bürgernahen Verwaltungsgliederung verfehlt, so die Kritik.

Zusammenlegung des Polizeireviers im Jahr 2009

Seit der Polizeistrukturreform 2009 gehören Radebeul, Coswig und Moritzburg zum Revier in Meißen. In der Lößnitzstadt gibt es seither zwar einen Polizeistandort, dieser ist jedoch nur von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr besetzt.

Grund für die Zusammenlegung waren Sparmaßnahmen. Auch die Anzahl der Bediensteten wurde in diesem Zuge im Landkreis reduziert. Während 2009 noch 233 Polizisten in den Revieren Meißen und Radebeul-Coswig im Einsatz waren, verringerte sich diese Zahl im Jahr 2017 auf 182 Bedienstete.

Schon damals pochte die CDU im Radebeuler Stadtrat auf die Wiederbelebung des Polizeireviers Radebeul-Coswig (DNN berichteten). Damals stellte sich die große Frage, ob die betroffenen Städte dadurch an Sicherheit einbüßen werden. In einer Stadtratssitzung 2017 gab Radebeuls Oberbürgermeister bekannt, dass sich die Kriminalitätslage im Bereich der drei Kommunen signifikant unter anderem wegen der Lage zur Landeshauptstadt und der Nähe zur Autobahn vom ländlich geprägten anderen Teilbereich des jetzigen Reviers Meißen unterscheidet.

Vergangenes Jahr hatte schließlich eine Expertenkommission des sächsischen Innenministeriums empfohlen, 840 zusätzliche Stellen bei der Polizei bis 2026 zu schaffen. Daraufhin forderte der CDU-Stadtverband erneut die Wiedererrichtung eines Polizeireviers in Radebeul.

Von Sabrina Lösch