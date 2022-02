Burg Stolpen - eigentlich ein verschwundenes Schloss auf einem Vulkan

Stolpen

Nach langer, coronabedingter Schließzeit öffnet sich ab 5. Februar wieder für Besucher das Tor zur Burg Stolpen. Die ist – wenn das Wetter einigermaßen mitspielt – zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Schon allein wegen des malerischen Ambientes, des schönen Ausblickes und des tiefsten natursteinbelassenen, in Basalt getriebenen Brunnens der Erde.

Viele lockt aber der Mythos um die Gräfin Cosel, der Mätresse Augusts des Starken, die fast ein halbes Jahrhundert hier in der Verbannung lebte. Doch dass angesichts der wechselvollen 800-jährigen Geschichte die Anlage vor allem und manchmal auch nur mit der Cosel assoziiert wird, bedauert Uli Kretzschmar, der neue Leiter der Burg Stolpen. Zumal diese eigentlich nicht nur Burg gewesen sei, sondern vor allem ein Schloss.

Geschichte des verschwundenen Schlosses erzählen

Die Geschichte des verschwundenen Schlosses zu erzählen, dessen Reste sich – nicht mal 30 Kilometer von Dresden entfernt – auf einem ehemaligen Vulkan befinden („das ist doch sensationell“), das haben sich Uli Kretzschmar und Isabel Grohmann vorgenommen. Denn mit dem Jahreswechsel fand an der Spitze der 13-köpfigen Burgmannschaft auch ein Generationenwechsel statt.

Ein Vulkanschlot durchbrach im Erdzeitalter des Tertiär den Granit und bildete die gewaltige Basaltkuppe mit ihren überwiegend fünf- und sechseckigen markanten Säulen. Der Stolpener Basalt ist ein geologisches Naturdenkmal von herausragender Bedeutung. Er prägt ebenso die äußere Erscheinung der Burg und vieler Bauwerke der Stadt, in denen er als Baustein Verwendung fand. Quelle: SBG Quelle: Dietrich Flechtner

Er trete in die „Riesenfußspuren“ von Jürgen Major, so Uli Kretzschmar. Isabel Grohmann folgt Veranstaltungsmanager Bernd Kara. Beide gingen Ende des vergangenen Jahres in den Ruhestand.

Spielstätte bleibt

Jürgen Major habe zusammen mit Bernd Kara mehr als drei Jahrzehnte mit vielen Ideen und großem Engagement die Burg Stolpen als Museum und Veranstaltungsstätte zu einem Anziehungspunkt gemacht, betont der neue Schlossleiter.

Newsletter Kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Meldungen des Tages aus Dresden – täglich gegen 17 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Jürgen Major hat hier zusammen mit den Stolpenern und unter anderem auch Schauspieler und Kabarettist Tom Pauls sowie dem Journalisten und Autoren Peter Ufer ei­ne Spielstätte aus der Taufe gehoben und erfolgreich etabliert. Jeder, der ein bisschen was mit Veranstaltungen zu tun hat, geht da in die Knie.“ Er freue sich auf die Zusammenarbeit, so Uli Kretzschmar.

Vom „unausdiskutierten Wort Burg wegkommen“

Er und Isabel Grohmann wollen nun nicht alles anders machen, sondern das fortsetzen, was ihre Vorgänger begonnen haben. Denn die geschichtsträchtige Anlage auf der höchsten Erhebung des Stolpener Basalts sei eben „nicht nur Cosel, Burg, Brunnen und Bratwurst“, wie Kretzschmar formuliert. „Es gibt hier einfach noch viel mehr zu entdecken.“ Er sieht den Generationenwechsel als Chance, „das einfach mal aufzubrechen und gegen den Strich zu bürsten“.

Ziel sei es, „früher oder später die Dauerausstellung zu modernisieren und wegzukommen von dem unausdiskutierten Wort Burg hin zum verschwundenen Schloss“, formuliert es der Schlossleiter.

Szene aus dem Leben der Gräfin Cosel auf Stolpen. Quelle: Dietrich Flechtner

Starke Frauen aus der Gegenwart sollen zu Wort kommen

Das Renaissanceschloss und das Leben der Bewohner könne man „ebenso eventmäßig nutzen, um mal andere Geschichten zu erzählen“, sagt Isabel Grohmann. „Uns ist es auch wichtig, starke Frauen aus der Gegenwart zu Wort kommen zu lassen.“ Was dann doch wieder einen Bezug zur Cosel hat – eine starke Frau in einer anderen Zeit.

Traditionelle Veranstaltungsformate sollen beibehalten, neue etabliert werden. Isabel Grohmann, übrigens gebürtige Stolpenerin, spricht von Live-Podcasts in der Kornkammer. Ebenso könne sie sich Poetry-Slams vorstellen. Zum Beispiel. Und für Konzerte gebe man gerne jungen Künstlern aus der Umgebung ein Podium.

Lesung mit Rolling-Stone-Autorin Birgit Fuß

Das Schlossteam werde künftig allerdings mehr mit externen Veranstaltern zusammenarbeiten. „Denn das können wir aufgrund unserer begrenzten Ressourcen nicht mehr alleine schultern“, begründet Uli Kretzschmar diesen Schritt.

Die neuen Ideen werden erst ab kommendem Jahr so langsam zum Tragen kommen. Denn die Organisation des Veranstaltungsjahres 2022 ist längst gelaufen. Trotz der wegen Corona unsicheren Zeiten für Veranstalter hofft Uli Kretzschmar, zu Saisonbeginn im April „mit kleinen, feinen Konzerten, Lesungen und Kabarett“ starten zu können.

Eine besondere Veranstaltung aber habe er doch noch dieses Jahr untergebracht: eine Lesung mit Birgit Fuß. Sie ist seit über 20 Jahren Redakteurin beim deutschen Musikmagazin „Rolling Stone“, hat un­ter anderem schon Bono und Bruce Springsteen interviewt und im vergangenen Jahr das Buch „Jim Morrison. 100 Seiten“ veröffentlicht. Die Lesung findet am 24. September, 19 Uhr statt. „Sie ist eine ungewöhnliche Autorin“, macht Uli Kretzschmar neugierig. „Ich hoffe, dass es funktioniert.“

Noch keine Lösung für die Gastronomie

Noch unklar ist, wie es mit der Gastronomie auf der Burg oder eben dem Schloss Stolpen weitergeht. Denn die drei Saisonkräfte, die sich bislang um das Imbissangebot gekümmert haben, stehen nicht mehr zur Verfügung. „Wir brauchen neue Leute, haben das unter anderem über die Dehoga überall ausgeschrieben. Aber da kommt niemand“, so Kretzschmar. „Es wäre auch möglich, die Gastronomie zu verpachten ...“, denkt er laut nach. „Mal schauen, ob wir bis April jemanden finden.“

Von Catrin Steinbach