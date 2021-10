Bundesweinprämierung:  39 Medaillen für Winzer aus Sachsen

Meißen/Radebeul

Bei der Bundesweinprämierung haben sächsische Weinbauern insgesamt 39 Medaillen für Weine und Sekte erhalten. Wie die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) am Montag mitteilte, wurde ein Cabernet Blanc-Wein von Ingo Hanke aus Jessen mit einem goldenen Sonderpreis geehrt. Das Weingut an der Elster in Sachsen-Anhalt gehört weinrechtlich zum sächsischen Anbaugebiet. Fünf Goldmedaillen für Weine gingen an die Winzergenossenschaft (WG) Meißen. Die Hoflößnitz und das Staatsweingut Schloss Wackerbarth erhielten silberne und bronzene Auszeichnungen für ihre eingereichten Weine.

Auch Hanke und die WG bekamen weitere silberne und bronzene Medaillen verliehen. Beim Sekt erhielt die Winzergenossenschaft einen Extrapreis für einen Traminer-Schaumwein und eine Goldmedaille für einen Moriot Muskat. Wackerbarth bekam dreimal Silber und einmal Bronze für seine Sektkreationen, die Genossenschaft ebenfalls noch einmal Silber und einmal Bronze. Eine Sprecherin der DLG sagte auf Nachfrage, dass 14 von 53 aus Sachsen eingereichten Proben bei der Bundesweinprämierung keine Medaille erhalten haben.

Nicht jedes sächsische Weingut nimmt teil

Die Bundesweinprämierung gilt in der Branche als unabhängigste Verkostung, da alle Proben blind verkostet werden. Den Verkostern ist also unbekannt, wer die Weine eingereicht hat und Vorlieben für bestimmte Weinerzeuger spielen deshalb keine Rolle bei der Beurteilung. Allerdings nehmen renommierte Weingüter aus Sachsen mit überregionalem Ruf meist nicht daran teil. Viele Winzer von der Elbe setzen stattdessen auf Weinführer, internationale Wettbewerbe oder verzichten komplett auf derartige Weinbewertungen.

Die DLG hat in diesem Jahr nach eigenen Angaben mehr als 2700 Weine und Sekte aus den deutschen Anbaugebieten mit Medaillen geehrt. Fazit der Fachleute: „Der 2020er Jahrgang hat auf Grund des gesunden, hochwertigen Lesegutes ein gutes Reifepotenzial, insbesondere bei den kräftigeren Rotweinen und Schaumweinen.“ Im Bereich der Schaumweinbereitung sei erkennbar, dass „viele Erzeuger in die Champagner-Richtung tendieren und sehr gute und wertige Schaumweine mit internationaler Stilistik erzeugen“. Für den Jahrgang 2021 geht die Lese dem Ende entgegen. Der nasse Sommer bescherte den Winzern weit weniger gute Qualitäten als das Vorjahr, viele Trauben sind unreif und von Fäulnis befallen.

Von Lars Müller