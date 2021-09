Bundestagswahl: Die Kandidaten in Meißen und der Sächsischen Schweiz

Dresden

Am 26. September entscheiden die Wähler, wer sie im Bundestag vertreten soll. Dabei hat jeder Bürger eine Stimme (Erststimme), mit der er einen Direktkandidaten aus seinem Wahlkreis wählen kann (Personenwahl). Mit der zweiten Stimme (Zweitstimme) kann jeder Wähler sein Votum für eine Partei abgeben (Verhältniswahl).

In den Bundestag zieht der Direktkandidat ein, der in seinem Wahlkreis die meisten Stimmen erhalten hat. Bei den Listen der Parteien entscheidet das Abschneiden bundesweit und auf Landesebene, welche Personen in den Bundestag einziehen.

Die DNN stellen hier Direktkandidaten der Wahlkreise aus der Region Dresden vor. Der Wahlkreis 155 umfasst das Gebiet des Landkreises Meißen. Über den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge erstreckt sich der Wahlkreis 158.

Arnsdorf, Großröhrsdorf, Ottendorf-Okrilla, Radeberg und Wachau aus dem Landkreis Bautzen gehören zum Wahlkreis 160 (Dresden II – Bautzen II). Zudem liegt der Wahlkreis 159 (Dresden I) in der sächsischen Landeshauptstadt.

Weiterlesen: Bundestagswahl - Das sind die Kandidaten in Dresden

Das Augenmerk liegt dabei jeweils auf den Kandidaten der gegenwärtig mit Fraktionen im Bundestag vertretenen Gruppierungen. Hier sind die Kandidaturen alphabetisch nach Parteien sortiert. Die Daten und Fotos stammen von den Kandidaten oder den Parteien.

Die Kandidaten im Wahlkreis Meißen

Zur Galerie Die Kandidaten im Wahlkreis Meißen

Die Kandidaten im Wahlkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge

Zur Galerie Die Kandidaten im Wahlkreis Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

Die Reihenfolge der Wahlvorschläge auf dem Stimmzettel ist gesetzlich festgelegt und richtet sich nach der Zahl der Zweitstimmen, die sie bei der letzten Bundestagswahl im Land erreicht haben. Die übrigen Vorschläge schließen sich in alphabetischer Reihenfolge an.

Von DNN/I.P.