Bundesgerichtshof bestätigt Urteil gegen „Gruppe Freital“-Mitglied

Der Bundesgerichtshof hat in einem weiteren Fall die Verurteilung eines Mitgliedes der rechtsextremen „Gruppe Freital“ bestätigt. Der zur Tatzeit 48-Jährige sei damals wegen seiner Tätigkeit als Freitaler NPD-Stadtrat von den anderen Mitgliedern als wertvoll für Gruppe beurteilt worden.

Der Schriftzug "No Asyl" ist in Freital (Sachsen) an einem Container für Kleiderspenden zu sehen. 2015 terrorisierten Mitglieder der "Gruppe Freital" mit mehreren Anschlägen die Kleinstadt Freital bei Dresden. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa