Bürgerstiftung Meißen geht Sanierung der Jahnhalle an

Meißen

Mit dem Kauf der Jahnsporthalle samt Außengelände hatte die Bürgerstiftung Meißen im Jahr 2017 das Ziel verknüpft, das denkmalgeschützte Gebäude zu sanieren und das Areal als Bewegungslandschaft zu reaktivieren. Durch Eigenleistung ist auf dem Gelände schon einiges passiert. Nun möchte die Bürgerstiftung die Modernisierung und Instandsetzung der Turnhalle angehen. Auf Vorschlag der Verwaltung soll der Stadtrat dafür eine halbe Million Euro Städtebaufördermittel bereitstellen.

Bewegungslandschaft für jedes Alter

„Die Jahnhalle wurde im Jahr 1895 mit bürgerschaftlichem Engagement erbaut und bis zu ihrer Schließung im Jahr 2005 als öffentlicher Sport- und Bewegungsraum genutzt“, berichtet Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) in der Beschlussvorlage. Das Areal umfasse 13 580 Quadratmeter und biete mit seiner zentralen Lage an den Justusstufen am Rande der Altstadt, dem großzügigen Hallenbereich und einem naturnahen Außengelände ideale Voraussetzungen für eine Bewegungslandschaft.

Die Bürgerstiftung Meißen möchte dort Menschen jeden Alters zu Bewegung motivieren. Durch Aktions- und Arbeitseinsätze haben die Meißner bereits viel in Eigenleistung auf dem Jahnhallen-Areal geschaffen. So wurde im Herbst 2019 der erste Bauabschnitt für eine Multisportanlage fertiggestellt. Die Fläche ist für Fußball, Volleyball und Basketball bestimmt. Auch das Balancieren auf Slacklines ist möglich. Auf einer Kugelbahn können kleine Besucher Murmeln rollen lassen. Weitere Geräte für Groß und Klein sollen nach und nach den Bewegungsparcours ergänzen.

Dauerhafter Schutz vor Hausschwamm

Das Gebäude der Jahnturnhalle ist im Jugendstil errichtet und erhalten. Jedoch kam es durch Löcher im Dach zu Schäden an Wänden und Böden. Holzbalken sowie das Sportparkett waren mit Hausschwammbefallen. Den konnte die Bürgerstiftung bereits erfolgreich bekämpfen. Die letzten Wandstellen waren im zurückliegenden Winter an der Reihe. Auch der Parkettfußboden ist bereits entfernt.

„Nun bekommt die Jahnhalle einen neuen Fußboden. Um dauerhaft Schutz vor Hausschwamm und ähnlichem Schädlingsbefall zu gewährleisten, wird ein Betonboden in der Halle eingebracht“, berichtet Jana Grey von der Bürgerstiftung. Darüber kommen Estrich und ein Elastikbelag.

Das Sanierungskonzept für die Jahnsporthalle sieht folgendes vor: die Instandsetzung soll ohne wesentliche räumliche Eingriffe erfolgen. Der Hallenbereich dient künftig als Indoor-Bewegungsraum. Im Untergeschoß der Sporthalle und des Anbaus sind Sanitäranlagen untergebracht. Auf der restaurierten Holztragkonstruktion der Galerie ist eine Café-Fläche angedacht.

Bis 2022 muss die grundlegende Sanierung erfolgt sein. Der städtische Zuschuss soll Arbeiten im Umfang von 1,1 Millionen Euro finanzieren.

Von Silvio Kuhnert