Ottendorf-Okrilla

In der Großgemeinde Ottendorf-Okrilla sind am Sonntag mehr als 8000 Menschen zur Wahl des neuen Bürgermeisters aufgerufen. Drei Kandidaten stellen sich zur Wahl, wollen die Nachfolge vom bisherigen Rathauschef Michael Langwald (parteilos) antreten, der nach zwei Amtszeiten nicht noch einmal ins Rennen gehen wird. Die Frage sollte eigentlich bereits im März entschieden sein. Doch wegen Corona war der zweite Gang der Bürgermeisterwahl abgesagt und auf Oktober verschoben worden.

Statt fünf nur noch drei Kandidaten

Bei dem ersten Wahlgang am8. März standen noch fünf Bewerber auf dem Zettel, keiner holte allerdings die nötige absolute Mehrheit. Vorn lagen die beiden parteilosen Anwärter René Pfeiffer und René Edelmann, die anderen Kandidaten Carsten Rybicki ( AfD), Lukas Ladig (Aktionsbündnis Parteilose) und René Rümenap (parteilos) blieben indes jeweils unter der Zehnprozentmarke. Für den jetzt erneuten Anlauf der Bürgermeisterwahl hatten im Sommer dann nur noch René Pfeiffer, René Edelmann und Carsten Rybicki ihre Kandidatur erklärt.

Anzeige

Die wohl größte politische Erfahrung bringt René Edelmann mit. Er ist seit vielen Jahren Ortsvorsteher in Medingen und Mitglied des Gemeinderats. Zudem wurde er 2019 in den Bautzener Kreistag gewählt und gehört dort der Fraktion der Linken an. Rico Pfeiffer arbeitet indes bereits für die Gemeinde und ist Leiter des Bauhofs. Der Königsbrücker Carsten Rybicki betreibt mit einem Geschäftspartner Antiquariate mit Hauptsitz in Dresden.

Wahlempfehlungen für Edelmann und Pfeiffer

Nach seinem Rückzug hatte Lukas Ladig seinen Anhängern die Wahl von René Edelmann empfohlen. Wenig später hatte der CDU-Ortsverband eine Wahlempfehlung für Rico Pfeiffer ausgesprochen. Allein mit Blick auf das Ergebnis im März deutet viel darauf hin, dass am Ende einer der beiden das Rennen macht. Sollte am Sonntag keiner der drei Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich vereinen können, müssten die Ottendorfer am 25. Oktober erneut ran. Dann genügt die einfache Mehrheit.

Von Sebastian Kositz