Ottendorf-Okrilla

Hätte, hätte, Fahrradkette: Bereits Ende März hätten die Ottendorfer entscheiden sollen, wer für die nächsten sieben Jahre als Bürgermeister im Rathaus sitzt. Doch wegen Corona war die zweite und entscheidende Runde der Bürgermeisterwahl abgesagt worden, ordnete das zuständige Landratsamt in Bautzen indes ei­ne Neuwahl zu einem späteren Zeitpunkt an. Inzwischen steht fest: Im Oktober gibt es einen neuen Anlauf. Statt der ursprünglich fünf werden diesmal allerdings nur drei der Kandidaten antreten – was wiederum die bisherigen Kräfteverhältnisse noch einmal entscheidend durchwirbeln könnte.

Von den zunächst fünf Kandidaten hatte sich im ersten Wahlgang am 8. März keiner durchsetzen können. Mit 41,7 Prozent der Stimmen lag Rico Pfeiffer zwar klar vor seinem Kontrahenten René Edelmann (beide parteilos), der 34 Prozent holte – verfehlte somit aber eben auch die im ersten Wahlgang nötige absolute Mehrheit. Die drei anderen Bewerber Carsten Rybicki ( AfD), Lukas La­dig (Aktionsbündnis Parteilose) und René Rümenap (parteilos) landeten jeweils bei unter zehn Prozent.

René Rümenap verzichtet ebenso wie Lukas Ladig

Die Entscheidung hätte schließlich am 29. März im zweiten Wahlgang fallen sollen. Hierbei hätte die einfache Mehrheit gereicht. Lediglich René Rümenap hatte zuvor erklärt, da nicht mehr antreten zu wollen. Da er lediglich knapp sechs Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte und somit in der bloßen Arithmetik kaum weiter ins Gewicht gefallen wäre, hätte sich Rico Pfeiffer mit Blick auf das Ergebnis des ersten Wahlgangs wohl die besten Chancen ausrechnen dürfen.

So wählten die Ottendorfer im März Rico Pfeiffer (parteilos)41,7­ % René Edelmann (parteilos)34 % Carsten Rybicki ( AfD)9,5 % Lukas Ladig (Aktionsb. Parteil.)8,8 % René Rümenap (parteilos)5,9 % Wahlbeteiligung64,8 % Im ersten Wahlgang am 8. März hatte keiner der Bewerber die nötige absolute Mehrheit erreicht. Im zweiten, wegen Corona aber abgesagten Wahlgang am 29. März hätte bereits die einfache Mehrheit genügt.

Doch nun könnte es im Oktober noch einmal spannend werden. Ne­ben Rico Pfeiffer, der den Bauhof der Gemeinde leitet, und René Edelmann, Ortsvorsteher in Medingen, ist diesmal nur noch der AfD-Kandidat Carsten Rybicki mit im Rennen. René Rümenap verzichtet derweil ebenso wie Lukas Ladig. Letzterer hatte unlängst auf seiner Homepage unter anderem mit Blick auf die Ergebnisse des ersten Wahlgangs erklärt, Anfang Oktober nicht noch einmal antreten zu wollen und stattdessen eine Wahlempfehlung für Re­né Edelmann abgegeben. Mit ihm sehe er „die größte Schnittmenge meines Wahlprogramms“, so Lukas Ladig. Er habe großes Vertrauen und sei überzeugt, „dass er ein guter Bürgermeister“ sein werde.

Amtsinhaber musste weitermachen

Sollten die Wähler von Lukas La­dig tatsächlich dem Aufruf folgen, könnte es letztlich auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Rico Pfeiffer und René Edelmann hinauslaufen. Holt im ersten Wahlgang wieder keiner der Bewerber mindestens die Hälfte der abgegebenen Stimmen, müssten die Ottendorfer am 25. Oktober noch einmal ran. Auch in diesem Fall würde dann wieder die einfache Mehrheit genügen.

Weil nach der Absage der Wahl kein neuer Bürgermeister für die Großgemeinde nördlich von Dresden gefunden werden konnte, hatte der bisherige Amtsinhaber Michael Langwald (parteilos) zunächst weitermachen müssen – und leitet somit auch aktuell die Geschicke der Gemeinde. Eigentlich wäre der 30. April sein letzter Arbeitstag im Ottendorfer Rathaus gewesen. Michael Langwald hatte sich 2006 gegen den damaligen Bürgermeister Lothar Menzel ( CDU) durchgesetzt und seinen Posten bei der Wahl 2013 souverän verteidigt. Ein weiteres Mal wollte er nicht antreten.

Von Sebastian Kositz