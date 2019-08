Heidenau

Die Einwohner der Stadt Heidenau stimmen am kommenden Sonntag nicht nur über die Zusammensetzung des neuen sächsischen Landtages ab, sondern sie sind auch aufgerufen, ihr Stadtoberhaupt für die nächsten sieben Jahre zu wählen. Amtsinhaber Jürgen Opitz ( CDU) stellt sich zur Wiederwahl. Er hat drei Herausforderer: Linke-Stadträtin Daniela Lobe, FDP-Stadträtin Annette Denzer-Ruffani und der unabhängige Bewerber Uwe Dreßler (parteilos).

Warum bewerben sich die vier um das Bürgermeisteramt?

„ Heidenau hat in den vergangenen fast drei Jahrzehnten eine kontinuierliche Entwicklung hin zu einer freundlichen, liebens- und lebenswerten Stadt genommen“, sagt Amtsinhaber Opitz. An dieser Entwicklung wirkte der 63-Jährige seit Anfang der 1990er Jahre mit, zunächst als Beigeordneter und seit 2012 als Bürgermeister. „Da liegt es nahe, so manche Projekte die in der Planung sind, begonnen sind oder vor der Vollendung stehen, weiter auch aufgrund meiner Erfahrung mit zu gestalten“, argumentiert Jürgen Opitz.

Ein Großprojekt seiner Amtszeit als Stadtoberhaupt war die Sanierung und der Anbau am Gymnasium. Als nächstes steht unter anderem der Bau einer neuen Kindertagesstätte an.

Dass sich viel zum Positiven in Heidenau entwickelt, möchte FDP-Kandidatin Annette Denzer-Ruffani nicht in Abrede stellen. Dennoch sei die Stadt aber auch teilweise hinter ihren Möglichkeiten zurückgeblieben. „Ich möchte für unsere Stadt Visionen entwickeln und nicht nur verwalten“, sagt die 52-jährige Geschäftsführerin des Heimat- und Kulturvereins.

Annette Denzer-Ruffani erblickte am 2. Januar 1967 das Licht der Welt. Sie ist Reiseverkehrskauffrau. Quelle: Daniel Förster

Seit ihrem 20. Lebensjahr lebt sie in Heidenau und hat ein Zehn-Punkte-Plan zu ihrer Kandidatur aufgestellt. Eine Vision, die sie als Bürgermeisterin angehen möchte, ist die Schaffung einer Veranstaltungshalle für alle Generationen in Heidenau.

Eine Stadt mit Potenzial hat auch Mitbewerberin Daniela Lobe ( Die Linke) in Heidenau ausgemacht. Die Kommune müsse einen höheren Anspruch an sich haben, als nur Wohn- und Schlafstadt zu sein. „Ich möchte Heidenau weiter positiv verändern“, sagt die 42-Jährige. Die Infrastruktur in Bezug auf Schulen, Kindertagesstätten, Einkaufsmöglichkeiten und Arztpraxen sei gut. „Diese gilt es zu erhalten und auszubauen“, so Lobe. Sie möchte aus Heidenau eine lebenswerte Stadt für alle, also vom Jugendlichen über Singles und Familien bis hin zu Senioren machen.

Auf die Frage, warum er Bürgermeister werden möchte, antwortet der unabhängige Kandidat Uwe Dreßler: „Weil ich mit der jetzigen Führung nicht zufrieden bin.“ Als parteiloser Bürgermeister seien ihm alle im Stadtrat vertretenen Partein – ob FDP, AfD, Grüne, Linke, SPD sowie die CDU – wichtig. „Als parteiloser Bürgermeister kann ich für jede Partei da sein ohne Fraktionszwang“, so der 56-Jährige. Denn alle Parteien hätten kluge Köpfe.

Was sind die wichtigsten Ziele der einzelnen Kandidaten?

Ob Einkaufsmärkte, Wohnungen, Straßen und Spielplätze – in den zurückliegenden Jahren sei viel gebaut worden. „Jetzt benötigen wir eine neue Kita und weiterhin Tagesmuttis, um eine stabile Kinderbetreuung zu gewährleisten“, listet Amtsinhaber Opitz auf. Das Thema Digitalisierung in den Schulen und in der Verwaltung sei eine weitere wichtige Aufgabe der nächsten Jahre. „Die Attraktivitätssteigerung unseres Stadtzentrums durch Sanierungen aber auch mit Festen und Feiern steht bei mir auf der Agenda“, so Opitz weiter.

FDP-Kandidatin Denzer-Ruffani verweist auf ihren Zehn-Punkte-Plan, den sie für Heidenau entwickelt hat. Darauf sind unter anderem folgende Ziele zu finden: „ Hochwasserschutz für Heidenau-Nord umsetzen, Kita-Beiträge senken und mittelfristig Kostenfreiheit erreichen, kostenloses Schulessen für Grundschüler, mehr Geld für Ehrenamt und Vereine, Vereinfachung der Tarifzonenregelung im öffentlichen Personennahverkehr in Richtung Dresden sowie mehr Polizeipräsenz zur Bekämpfung von Drogenkriminalität und Vandalismus.“ Wie dies alles finanziert werden soll, steht nicht in ihrem Plan. Zudem möchte sie Arbeitsplätze schaffen durch Gewerbeansiedlungen auf Brachflächen im Stadtgebiet.

Eine dieser Flächen hat der parteilose Kandidat Dreßler konkret im Blick, und zwar das Gelände der früheren Maschinenfabrik (Mafa). Das Areal möchte er revitalisieren mit dem Ziel, dort bezahlbare Wohnbebauung anbieten zu können. Des Weiteren sollten seiner Meinung nach für Geringverdiener die Beiträge für Sportvereine und für die Schulspeisung frei sein.

Uwe Dreßler kam am 15. Dezember 1962 zur Welt. Er ist selbstständiger Kaufmann. Bis 2011 war er Mitglied der CDU, heute ist er parteilos. Quelle: Daniel Förster

Warum auf einigen Industriebrachen in den zurückliegenden Jahrzehnten nichts passiert ist, macht Linke-Kandidatin Lobe deutlich. Sie befänden sich in Privatbesitz. „Hier muss das neue Stadtoberhaupt auf einen Verkauf an die Kommune oder die Bebauung durch den Eigentümer hinwirken“, fordert sie. Auch sie hat das Mafa-Areal besonders im Blick. „Auf diesem Gelände kann ich mir eine Mischbebauung gut vorstellen. Kleine und mittelständische Unternehmen mit gut bezahlten Arbeitsplätzen, die Steuereinnahmen für die Stadt bringen, und eine Wohnbebauung“, so Lobe. Bezahlbaren Wohnraum zu erhalten und neuen zu schaffen und den Bürgern mehr kulturelle Angebote machen, sind weitere Ziele von ihr.

Für eine Entwicklung des Mafa-Geländes setzt sich Bürgermeister Opitz schon seit vielen Jahren hinter den Kulissen ein. Gescheitert sind alle Versuche bislang an den Eigentumsverhältnissen.

Vor welchen Herausforderungen steht die Stadt?

Wo und wie werden Familien mit Kindern oder Senioren wohnen können? Wo werden sie Arbeitsplätze, Ärzte und Betreuung finden? Diese und andere Zukunftsfragen werden laut Bürgermeister Opitz die Herausforderungen der künftigen Entwicklung von Heidenau sein. Denn die Stadt erlebt Zuzug durch Familien. Ursachen dafür sind neben günstigeren Mieten im Vergleich zu Dresden, ausreichend vorhandene Plätze in den Kitas und Schulen, die während seiner Amtszeit als Dezernatsleiter für Bauen und Soziales und später als Bürgermeister geschaffen wurden, sowie die gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. „Einhergehen müssen mit dieser Entwicklung viele Entscheidungen zu weiteren Investitionen in unsere technische und soziale Infrastruktur. Diesen Herausforderungen will ich mich stellen“, so Opitz.

Zu den Herausforderungen der Zukunft zählt FDP-Bewerberin Denzer-Ruffani den demografischen Wandel. „Für die immer älter werdende Bevölkerung müssen adäquate Angebote geschaffen oder ausgebaut werden“, fordert sie. Aber zu einer „familienfreundlichen Gemeinde“ gehören ihrer Meinung nach alle Altersschichten mit den entsprechenden Lebensbedürfnissen. „Für unsere Jugend passiert da im Moment nicht viel und das gilt es zu ändern“, meint sie.

Dass die Zahl der Senioren in den nächsten Jahren steigt, ist auch für Linke-Bewerberin Lobe eine Zukunftsaufgabe, der sich die Stadt stellen muss. „Ältere Menschen müssen in besonderer Weise unterstützt werden, damit sie möglichst lange ihr Leben eigenbestimmt führen und am gemeinschaftlichen Leben Heidenaus teilhaben können.“

Dazu müsse der Wohnungsbestand und auch das Wohnumfeld in der Stadt an die Bedürfnisse älterer Menschen angepasst werden. Eine weitere Herausforderung stellt für Lobe die Digitalisierung dar. Durch die Nähe zu Dresden sieht sie hier große Chancen für Heidenau, und zwar wenn es der Stadt gelingt, junge wachsende Technologieunternehmen in die Stadt zu locken. Hierfür sei eine flächendeckende Breitbandversorgung essenziell. Dabei darf ihrer Meinung nach aber das klassische Handwerk nicht in den Hintergrund gedrängt werden. Handwerksbetriebe möchte Lobe daher beispielsweise durch eine Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes unterstützen.

Als die Zukunftsaufgaben der Stadt listet der unabhängige Kandidat Dreßler den weiteren Ausbau der Schulen und des Gymnasiums auf. Hierbei hat er vor allem die Goethe-Oberschule und die Grundschule in Großsedlitz im Blick. Des Weiteren möchte er die Vereine stärker fördern.

Was sagen die Kandidaten zum Industriepark Oberelbe (IPO)?

Mit den Nachbarstädten Pirna und Dohna möchte die Stadt Heidenau für rund 110 Millionen Euroeinen rund 140 Hektar großen Gewerbepark entlang des Autobahnzubringers B 172a schaffen. Der unabhängige Kandidat Uwe Dreßler hat eine klar ablehnende Haltung: „Ich bin gegen IPO. Wir sollten erstmal unsere alten Industriebrachen nutzen und dort Gewerbe ansiedeln.“ Die Gemarkung Großsedlitz sollte seiner Meinung nach für private Wohnbebauung genutzt werden.

Denzer-Ruffani vertritt eine fast identische Position: „Ich bin gegen den IPO in der jetzt geplanten Version.“ Ihrer Meinung nach seien die Heidenauer hinsichtlich der Chancen und Risiken nicht umfänglich aufgeklärt worden. Daher wünscht sie sich einen Bürgerentscheid über das Vorhaben.

Für einen derartigen Entscheid plädiert auch Linke-Kandidatin Daniela Lobe: „Am Projekt ,Industriepark Oberelbe’ wird sichtbar, wie wichtig Transparenz in der Verwaltung und die Beteiligung der Bürger ist, gerade bei solchen großen Projekten.“ Grundsätzlich sei sie nicht gegen den IPO, denn das Projekt bringe auch Chancen mit sich. „Neue Arbeitsplätze können geschaffen werden und damit auch höhere Einnahmen für die Stadt.“ Allerdings schätzt sie das finanzielle Risiko für die Stadt mittlerweile als sehr hoch ein.

Daniela Lobe wurde am 24. Juni 1977 geboren. Sie ist Mitarbeiterin des Landtagsabgeordneten Lutz Richter (Die Linke). Quelle: Daniel Förster

Bürgermeister Opitz befürwortet dagegen das Großprojekt. „Wenn junge Menschen nach Schule und Studium einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz suchen, haben sie es gegenwärtig schwer in unserer Gegend etwas Adäquates zu finden.“ Sie verlassen die Stadt und den Freistaat. Er hofft, dass durch die Schaffung von etwa 3000 hochwertigen und gut bezahlten Arbeitsplätzen in Industrie und Gewerbe sich Zukunftsperspektiven hier am Ort für Kinder und Enkelkinder ergeben.

Weiterlesen:

• Diese Großprojekte sind im Wahlkreis 50 geplant

Von Silvio Kuhnert