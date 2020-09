Arnsdorf

Erfolgsgeschichten lassen sich aus Arnsdorf eigentlich viele erzählen. Von der kleinen Kunstblumenmanufaktur, deren Kreationen regelmäßig die Hüte der englischen Königin schmücken. Vom engagierten Verein, der nach der Schließung des örtlichen Freibades in die Bresche sprang und mit immer neuen Ideen die nötigen Gelder für den Betrieb zusammenkratzt. Oder von der hiesigen Mosterei, deren Säfte weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus schmecken. Letztlich waren es aber doch unrühmliche Schlagzeilen, die der kleinen Gemeinde die große Aufmerksamkeit bescherten.

Im Mai 2016 zerrten vier Männer einen jungen Geflüchteten aus ei­nem Supermarkt und fesselten ihn an einen Baum. Ein Video des Vorfalls kursierte bald im Internet, kurz darauf eilten Zeitungs- und Fernsehreporter aus dem ganzen Land herbei. Der junge Iraker war psychisch krank, wurde knapp ein Jahr später schließlich tot im Tharandter Wald gefunden. Der spätere Prozess gegen die vier Männer am Amtsgericht Kamenz blieb ohne Ur­teil, das Verfahren wurde eingestellt.

Anzeige

In und vor diesem Supermarkt hatte sich der Vorfall abgespielt. Quelle: Archiv/Sebastian Burkhardt

Weitere DNN+ Artikel

Bürgermeisterin kaputtgespielt

Der Vorfall vom Supermarkt hatte sehr plötzlich und für einen Moment die mediale Aufmerksamkeit auf die Gemeinde mit nicht einmal 5000 Einwohnern gezogen, ist aber doch nur trauriger Höhepunkt einer langen und komplexen Geschichte, an deren Ende die langjährige Bürgermeisterin Martina Angermann (SPD) entnervt und regelrecht kaputtgespielt das Handtuch warf – und weshalb an diesem Sonntag die Arnsdorfer überhaupt einen neuen Bürgermeister wählen.

Zu den Männern, die damals den jungen Iraker aus dem Supermarkt schleiften, gehörte Detlef Oelsner. Im Jahr zuvor war er noch als Bürgermeisterkandidat der CDU gegen Martina Angermann angetreten – und im direkten Duell der beiden klar unterlegen. Die Sozialdemokratin holte drei Viertel der Stimmen. Jetzt tritt Detlef Oelsner wieder an, allerdings für die AfD. Aktuell ist er Chef der AfD-Fraktion im Arnsdorfer Gemeinderat.

Anfeindungen im Netz und auf der Straße

Martina Angermann hatte unmittelbar nach dem Supermarktvorfall deutlich Position bezogen. „Das war keine Zivilcourage, das sah aus wie Selbstjustiz“, hatte sie unter anderem den angereisten Reportern erklärt. Seitdem war sie endgültig zur Zielscheibe rechten Hasses geworden, sah sich Anfeindungen im Netz und auf der Straße ausgesetzt. Im Gemeinderat waren es vor allen die Konflikte mit der AfD, die ihr zusetzten, wie Martina Angermann später erklärte. Anfang 2019 brach sie mit einem Burnout zusammen.

Die langjährige Bürgermeisterin Martina Angermann hatte nach einem Zusammenbruch das Handtuch geworfen. Quelle: Archiv/Sebastian Burkhardt

Als die AfD im Februar dieses Jahres die Kandidatur von Detlef Oelsner verkündete, hob der sächsische AfD-Bundestagsabgeordnete Karsten Hilse den früheren Christdemokraten als „engagierten“ und „couragierten“ Kommunalpolitiker hervor, wertete seine Rolle im Mai 2016 als „couragiertes Eingreifen.“ Ein beinah wörtlicher, direkter Widerspruch zu dem, was seinerzeit Martina Angermann gesagt hatte.

Stimmungsmache über soziale Netzwerke

Stimmung wird in Arnsdorf aber auch – wie vielerorts – bis heute über soziale Netzwerke gemacht. Nur wenige Wochen vor der eigentlich bereits im April geplanten und wegen Corona dann auf Ende September verschobenen Bürgermeisterwahl tauchte im Internet das Gerücht auf, der Kreis Bautzen plane, in der Gemeinde ein Asylheim zu errichten. Das Landratsamt sah sich deshalb sogar genötigt, die Behauptungen als frei erfunden zurückzuweisen. Wohl auch in Erinnerung an 2015, als vielerorts im Landkreis wütende Bürger gegen geplante Einrichtungen auf die Straße gingen.

Insgesamt werden sich am Sonntag drei Kandidaten um die Nachfolge von Martina Angermann bewerben. Für die CDU tritt der 47-jährige Frank Eisold an, für das „Bürgerforum Arnsdorf“ geht der ein Jahr ältere Ilko Keßler ins Rennen. Bei der Gemeinderatswahl im Mai des vergangenen Jahres hatte das Bürgerforum etwa 40 Prozent der Stimmen erhalten, die CDU (29,9) landete nur hauchdünn vor der AfD (29,7).

Wie es mit dem Miteinander in der Gemeinde Arnsdorf bestellt ist, zeigen unterdessen auch Aussagen, die Frank Eisold und Ilko Keßler bereits im Februar machten. Ilko Keßler hatte erklärt, er traue es sich durchaus zu, wieder Ruhe in die seit 2016 aufgewühlte Dorfgemeinde zu bringen. Auch Frank Eisold formulierte den Zusammenhalt als wichtiges Ziel. Für den Fall, dass am Sonntag im ersten Wahlgang keiner der drei Bewerber die absolute Mehrheit erreicht, wird es am 11. Oktober einen zweiten geben. Dann genügt die einfache Mehrheit.

Von Sebastian Kositz