Bürgermeister von Altenberg bedroht: Schnellverfahren eingeleitet

Dresden/Dippoldiswalde

Das Amtsgericht Dippoldiswalde verhandelt am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden gegen einen 29-Jährigen im beschleunigten Verfahren wegen Bedrohung. Der junge Mann soll am 12. Dezember 2021 über den Nachrichtendienst WhatsApp eine Äußerung des Altenberger Bürgermeisters Thomas Kirsten (Freie Wähler) mit dem Kommentar: „Kirsten, du gehörst erschossen“, verbreitet haben. Die Kontakte des 29-Jährigen hätten diese Äußerung 24 Stunden lang lesen können.

Einer der Kontakte habe den Kommentar an den Bürgermeister weitergeleitet. Kirsten nahm die Bedrohung ernst, er erhielt Polizeischutz. Die Polizei ermittelte den 29-Jährigen als mutmaßlichen Täter und richtete eine Gefährderansprache an ihn. Gleichzeitig leitete die Staatsanwaltschaft Dresden ein Ermittlungsverfahren ein und beantragte ein beschleunigtes Verfahren. Der Beschuldigte bestreitet laut Jürgen Schmidt, Sprecher der Staatsanwaltschaft, die Tat. Er ist nicht vorbestraft.

In einem beschleunigten Verfahren sollen strafrechtlich relevante Sachverhalte mit einer einfachen Beweislage schnell und effektiv verhandelt werden. Die Strafe soll der Tat auf dem Fuß folgen und einer Wiederholung vorbeugen, was gerade bei Hasskriminalität im Internet und in den sozialen Medien ein wichtiger Aspekt ist.

Von tbh