Die Heidenauer müssen am 22. September noch einmal an die Wahlurne. Amtsinhaber Jürgen Opitz ( CDU) hat die Wiederwahl denkbar knapp verfehlt. Er kam auf 49,4 Prozent beziehungsweise 4033 Stimmen. Für einen Sieg im ersten Wahlgang wären aber über 50 Prozent der gültigen Kreuze auf dem Stimmzettel nötig gewesen. Dem Bürgermeister fehlten 47 Stimmen.

13 430 wahlberechtigte Heidenauer waren am Sonntag aufgerufen nicht nur den sächsischen Landtag, sondern auch das Stadtoberhaupt neu zu wählen. Opitz hatte drei Herausforderer. Das beste Ergebnis konnte mit 22,2 Prozent oder 1813 Stimmen der unabhängige Bewerber Uwe Dreßler erringen. Auf Platz drei landete Linke-Stadträtin Daniela Lobe. Auf sie entfielen 1245 Stimmen oder 15,3 Prozent. Auf Platz vier landete FDP-Stadträtin Annette Denzer-Ruffani mit 13,1 Prozent oder 1068 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 61,8 Prozent.

Im Gegensatz zur Bürgermeisterwahl vor sieben Jahren musste der 63 Jahre alte Opitz Federn lassen. Am 7. Oktober 2012 eroberte er den Chefsessel im Rathaus gleich im ersten Wahlgang mit 58,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung war damals aber mit 37,26 Prozent weit geringer. Auch damals gab es drei Mitbewerber.

Opitz geht nun mit einem guten Stimmenpolster in den entscheidenden Wahlgang in rund drei Wochen. Am 22. September dieses Jahres entscheidet die einfache Mehrheit, wer die Geschicke der Elbestadt in den kommenden sieben Jahren lenkt. Der deutliche Vorsprung war nach dem Heidenauer Ergebnis der Landtagswahl am Sonntagabend sowie der vorherigen Stadtratswahl am 26. Mai dieses Jahres von Beobachtern so nicht erwartet worden.

Bürgermeisterwahl erwies sich einmal mehr als Personenwahl

Denn bei beiden Urnengängen hatte die AfD die Nase vorn und der CDU die Rolle als stärkste politische Kraft in der Kommune streitig gemacht. Bei der Landtagswahl kam die AfD auf 33,2 Prozent und die Union auf 28,3 Prozent. Bei der Stadtratswahl Ende Mai lag die AfD mit 29,5 Prozent 3,5 Prozentpunkte in der Wählergunst vor den Christdemokraten. Die Bürgermeisterwahl erwies sich einmal mehr als Personenwahl. Da die AfD keinen eigenen Bewerber ins Rennen geschickt hatte, war die spannende Frage, für welchen Kandidaten sich ihre Wählerschaft wohl entscheiden würde.

Und das Er­gebnis lässt vermuten, dass auch AfD-Anhänger die Arbeit von Opitz für die Entwicklung der Stadt der vergangenen fast 30 Jahren durchaus honorieren. Denn der 63-Jährige lenkt die Geschicke der Stadt nicht erst seit sieben Jahren. Als Beigeordneter für Bauen und Soziales gestaltete er Heidenau bereits zuvor 22 Jahre lang mit.

Zum entscheidenden Urnengang am 22. September können alle vier Kandidaten noch einmal antreten, müssen es aber nicht.

