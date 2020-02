Bürgerinitiative kämpft weiter für einen Kreisel auf dem Sonnenstein in Pirna

Königstein/Pirna

In ihrem Kampf für einen Kreisverkehr an der künftigen Kreuzung der Pirnaer Südumfahrung mit der alten Bundesstraße 172 auf der Sonnensteiner Ebenheit gehen jetzt Petition und Positionspapier an das Bundesverkehrsministerium. „Wir kämpfen weiter“, sagt der Initiator der Königsteiner Bürgerinitiative „Ampel no – Kreisel go“ Gottfried Gäbel. „Wir von der Initiative spüren bei jedem Gespräch, wie sehr die Menschen zu uns stehen und dieses Engagement schätzen.“

„Das besonders hohe Verkehrsaufkommen hat man überhaupt nicht berücksichtigt“

Derzeit ist an dem Kreuzungspunkt der Bau einer Ampel geplant. Aus Sicht der Bürgerinitiative widerspricht diese jedoch dem Ziel und der Aufgabenstellung der Südumfahrung, und zwar eine leistungsstarke und attraktive Verkehrsverbindung vom Autobahnzubringer B 172a in die Sächsische Schweiz zu sein. „Das Grundproblem ist die unzureichende Durchlasskapazität der Ampel“, so Gäbel.

So sieht die derzeitige Planung aus

Er und seine Mitstreiter befürchten, dass sich am neuen Knotenpunkt auf dem Sonnenstein der Verkehr zu Stoßzeiten genauso stauen wird, wie jetzt an der Volkshauskreuzung in Pirnas Innenstadt. Die geplante Ampel können nicht mehr als 850 Kraftfahrzeuge je Stunde passieren. Künftig sollen von Montag bis Freitag täglich jedoch bis zu 23.300 Fahrzeuge über die Südumfahrung rollen. In einer Stunde seien dies 971 Autos, rechnet Gäbel vor, also mehr als die Kapazität der Ampelkreuzung verkraften kann. „Das besonders hohe Verkehrsaufkommen hat man überhaupt nicht berücksichtigt“, kritisiert er.

Zudem müssten Kraftfahrer in Richtung Sächsische Schweiz bei Rot auf einer Berg-auf-Spur mit einer Steigung von mehr als 2,5 Prozent an der Ampel warten. Lkw kämen nur langsam wieder ins Rollen, wenn das Lichtsignal auf Grün schaltet. So eine Steigung sei nach Regelwerk unzulässig, meint Gäbel.

Die Kreiselvorteile: Kein Strom, mehr Kapazität

Aus Sicht der Bürger könnte ein Kreisel diese Probleme lösen. Mit einem Durchmesser von 50 Metern reicht seine maximale Kapazität bis zu 33.000 Fahrzeugen am Tag, 1375 je Stunde. Die Unterhaltungskosten wären zudem gegenüber einer Ampelanlage geringer. „Ein Kreisverkehr verbraucht keinen Strom“, so Gäbel. Zudem soll er nicht südlich des Trinkwasserhochbehälters, wo die Ampelkreuzung von B 172alt und Südumfahrung gebaut wird, sondern nördlich davon entstehen. „Dort ist ebenes Gelände. Lkw hätten keine Anfahrprobleme“, ist Gäbel überzeugt. Zudem sieht die Kreisellösung einen Bypass in Richtung Sächsische Schweiz vor – wie am Kreisverkehr vor Schloss Sonnenstein .

Die Petition der Bürger hatten 659 Personen unterschrieben, darunter 15 Unternehmer unter anderem aus dem Gewerbegebiet Leupoldishain. Zudem unterstützen zahlreiche Bürgermeister aus Kommunen der Sächsischen Schweiz das Anliegen. Der Petitionsausschuss des Kreistages leitete es im vorigen September einstimmig an das sächsische Wirtschafts- und Verkehrsministerium weiter, mit der Aufforderung eine alternative Lösung zur Ampelkreuzung zu prüfen. Nun kam eine ablehnende Antwort.

Das Ministerium verweist darauf, dass der geplante Knotenpunkt mit Ampel den geltenden Richtlinien entspreche und nur für ihn allein durch den Planfeststellungsbeschluss Baurecht bestehe. „Der Bau der Ortsumgehung hat bereits begonnen und auch das Baulos für den Knotenpunkt wurde bereits ausgeschrieben und an eine Baufirma zur Ausführung vergeben“, informiert Pressereferent Christian Adler.

Ministerium: Im schlimmsten Fall droht der Rückbau

Für eine Änderung wäre ein neues Planfeststellungsverfahren erforderlich, was aus Sicht des Ministeriums das ganze Projekt der Südumfahrung gefährden könnte. Denn neben den neu zu erarbeitenden Planunterlagen für einen Kreisverkehr müssten umweltrechtliche Begutachtungen aktualisiert und zum Teil neu aufgestellt werden. „Der Ausgang einer solchen Planänderung wäre hinsichtlich der baurechtlichen Genehmigungsfähigkeit und der Finanzierung ungewiss, da sich in der Zwischenzeit Vorschriften zum Teil geändert haben“, so Adler. Im schlimmsten Fall müssten der aktuell laufende Bauvertrag aufgehoben und Teile der in Bau befindlichen Verkehrsanlage zurückgebaut werden.

Auch wenn dieses Horrorszenario nicht eintreffen sollte, „die verkehrliche Anbindung der Ortsumgehung würde sich um Jahre verzögern und erhebliche finanzielle Mehraufwendungen mit sich bringen“, schreibt Adler.

Seit August 2017 befindet sich die rund 3,8 Kilometer lange Trasse zwischen dem Autobahnzubringer B 172a und der Bundesstraße auf dem Sonnenstein im Bau. Rund 97 Millionen Euro soll sie kosten. Die ursprünglich für 2022 avisierte Fertigstellung verschiebt sich um rund ein Jahr.

Impressionen von der Baustelle der Südumfahrung vom Dezember 2019

Zur Galerie Erst im Laufe des Jahres 2023 können die ersten Fahrzeuge über die Pirnaer Südumfahrung rollen. So schaut es derzeit auf der Baustelle aus.

Das sächsische Wirtschafts- und Verkehrsministerium verweist darauf, dass das Bundesverkehrsministerium die Pläne für die Südumfahrung in der jetzigen Form geprüft, genehmigt und die Finanzierung zugesagt hat. „Eine Änderung der jetzigen Abläufe wäre also zunächst durch den Bund und nicht durch den Freistaat Sachsen zu entscheiden“, zitiert Gäbel aus dem Brief des Ministeriums. Deshalb möchte er die Petition nun nach Berlin senden.

Zur Erinnerung: Die Ampellösung war nicht die bevorzugte Variante der Planer der Ortsumgehung Pirna. Ursprünglich wollten sie den Übergang von der Südumfahrung zur Bundesstraße 172 als einen kreuzungsfreien Knotenpunkt ähnlich eines Autobahndreiecks gestalten, so wie der Knoten mit dem Autobahnzubringer auf dem Feistenberg gebaut wird.

Diese Idee mussten sie im Jahr 2012 verwerfen, weil Ex-Verkehrsminister Sven Morlok ( FDP) Einsparungen bei den Baukosten wünschte und das Ende 2009 begonnene Planfeststellungsverfahren gestoppt hatte. Die Realisierung der kreuzungsfreien Variante fordert die Bürgerinitiative „pro Sächsische Schweiz – Südumfahrung Pirna jetzt“, die damals als Protest gegen den Planungsstopp rund 13.300 Unterschriften gesammelt hatte. Sie hat die Ampellösung von Anfang an abgelehnt.

Weiterlesen:

• Die Südumfahrung Pirna wird erst 2023 fertig

Von Silvio Kuhnert