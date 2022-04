Sörnewitz/Meißen

Der Frühling müht sich redlich. Das gelbe Steinkraut auf den Trockensteinmauern im Klausenberg zeigt erst ganz schüchtern erste Blütenblätter. Über die Elbe weht noch ein kalter Wind herüber, während die Sonne in geschützten Lagen das Quecksilber schon in angenehme Bereiche klettern lässt.

Winzer Matthias Schuh schaut konzentriert durch die Rebzeilen. Er sucht seine neuen „Mitarbeiterinnen“, kleine Schafe der Rasse Ouessant – benannt nach einer bretonischen Atlantikinsel. Ihre Hauptaufgabe ist es, den Bewuchs in den Rebzeilen und insbesondere zwischen den Rebstöcken kurz zu halten, sagt der Winzer.

Haarige Mehrzweck-Kolleginnen

Die vier eigensinnigen Damen beherrschen ihr Handwerk von Natur aus, agieren ziemlich selbstständig und lassen sich mit ihrer dicken Winterwolle auch vom Strom auf dem Weidezaun nicht sonderlich beeindrucken. Sie sind ausgebüxt, obwohl sie nur im Goldriesling grasen sollten.

Als die vier Schafe den Winzer sehen, kommen sie neugierig den Berg herauf gestapft und hoffen darauf, dass er etwas trockenes Brot als Leckerli mitgebracht hat. Schuh will seine Weinberge so naturnah und umweltfreundlich bewirtschaften, wie es möglich ist. Manche Winzer spritzen die Begrünung in den Zeilen tot, andere lassen Mitarbeiter mit Harke unter den Stöcken hacken. Wer Technik für Unterstockarbeiten an seine Raupe anbaut, beschädigt mitunter die Rebstöcke.

Schuh überlässt die Pflege der Einsaat seit vorigem Spätherbst deshalb den genügsamen Schafen, die auch den Winter über im Weinberg leben. Ganz nebenbei düngen sie die Reben und halten mit ihren Klauen den Boden locker.

Durch ihre niedrige Körperhöhe kommen die Schafe nur mit Mühe an die Trauben. Der frische Austrieb der gebogenen Ruten wäre aber problemlos für sie erreichbar, räumt der Winzer ein. Deshalb beobachtet Schuh das Treiben seiner Schafe gerade jetzt zu Beginn der Vegetationsphase besonders. Sollten sie sich an den jungen Reben gütlich tun, bekommen sie vorübergehend eine Weide am Rande der Steillage zugewiesen. Matthias Schuh schwärmt von der Zutraulichkeit der Ouessant-Schafe, die deren„Handling“ im Weinberg vereinfache.

Nicht der erste Anlauf

„Vor einigen Jahren hatte ich es schon einmal mit Kameruner-Schafen versucht“, erzählt der Winzer. Diese seien aber beinahe so scheu wie Rehe und für den Weinberg ungeeignet gewesen. Die vier Ouessant-Auen mit einem maximalen Körpergewicht von rund 15 Kilogramm sollen übrigens niemals auf der Speisekarte im gutseigenen Weinrestaurant landen, betont Schuh auf Nachfrage. Sie hätten eine unbefristete Festanstellung als Landschaftspfleger.

Der Winzer ist im Weingut seiner Eltern in Sörnewitz aufgewachsen, kennt die Arbeit und die Abhängigkeit von der Natur von Kindesbeinen an. Seit 2016 ist Matthias Schuh für die Weinberge und die Weinherstellung im Keller verantwortlich, inzwischen auch geschäftsführender Gesellschafter des Familienbetriebs. Seine Mutter Martina ist für das Restaurant und die Pension zuständig, seine Schwester Katharina für Verkauf, Marketing und die Vinothek. Vor reichlich fünf Jahren hatte Schuh den DNN gesagt, er wolle sein Weingut in den Kreis der sächsischen Spitzenweingüter führen.

„Ich bin zufrieden, wir kommen gut voran“, sagt er heute. Er bedauert, dass das sächsische Anbaugebiet auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung für Viele in der Weinwelt noch immer ein weißer Fleck auf der Landkarte sei. „Uns fehlt ein Leuchtturm, auf den man angesprochen wird, wenn man erzählt, dass man aus Sachsen kommt.“ Ginge es nach ihm, müssten alle Weingüter eine Gebühr für eine professionelle Gebietsweinwerbung entrichten. Übrigens auch der Weinbauverband beklagt, dass dies bisher nicht gelungen sei und weiß darum, dass sächsischer Wein weniger bekannt ist, als es im Anbaugebiet mitunter erscheint.

Ambition trifft Inspiration

Winzer Schuh sieht in der anstehenden Schutzgemeinschaft Sachsen eine Chance, die dem sächsischen Wein eine geschützte Ursprungsbezeichnung garantiert. Hierbei plädiert er aber für die Festschreibung einer strikten Ertragsbegrenzung auf den Toplagen. Er selbst plant ständig für die Zukunft, seine Mannschaft in Weinberg und Kellerei hat er auf fünf Mitarbeiter aufgestockt – darunter ein Azubi im zweiten Lehrjahr.

Das Rebsortenportfolio auf den fünf Hektar eigenen Lagen will er straffen. Aus Weißburgunder, Riesling, Spätburgunder und Chardonnay sollen künftig seine besten Weine entstehen. Eine fünfte Rebsorte will er noch nicht öffentlich benennen. Es wird eine rote werden.

Vom Chardonnay wird in diesem Jahr die erste kleine Ernte erwartet, drei Jahre nach dem pflanzen. Eine kleine Fläche ist frisch gerodet, wird in diesem Sommer mit einer Einsaat geschont und erst im kommenden Jahr aufgerebt. Auch die nächsten Rodungen hat Matthias Schuh schon geplant. „Die komplette Umstrukturierung dauert Jahre“, erklärt er. Immerhin muss er von Bestandsanlagen auch jedes Jahr noch ernten – zwischen Aufreben und erster Ernte vergehen drei Jahre, zwei davon komplett ohne Ertrag.

Qualität, die sich hoffentlich herumspricht

Mittelfristig plant er, das Auslandsgeschäft mit hochwertigen Weinen anzukurbeln und sieht in Skandinavien vielversprechende und kaufkraftstarke Märkte. Schuh kündigt an, nach dem Relaunch 2016 das Design in den nächsten Jahren weiterzuentwickeln und setzt hierfür auf Profis, die das Geschäft mit Wein kennen. Die inzwischen zu Kultmarken avancierten Basisweine Rosa, Weißer und Roter Schuh sollen aber überleben.

Trauben für diese Basislinie und die rebsortenreinen Einsteigerweine will der Weingutschef künftig ausschließlich von ausgewählten Traubenlieferanten aus der Region – zu ihnen gehören auch zwei seiner Mitarbeiter – zukaufen. So bleibe mehr Zeit für die Hege und Pflege der eigenen Weinberge für die Top-Linie. Wer Matthias Schuh zuhört, der merkt schnell, dass er viele Pläne und einen hohen Anspruch an sich und seine Weine hat.

Wer Matthias Schuh kennt, merkt auch, dass er vom einstigen Jungwinzer inzwischen zum gestandenen Unternehmer gereift ist und erst dann über seine Vorhaben spricht, wenn diese auch spruchreif sind. Trotz aller Unwägbarkeiten der aktuellen Zeit bleibt er optimistisch und sagt: „Weinbau wird langfristig gedacht und geplant.“

Von Lars Müller