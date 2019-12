Breitbandausbau lässt in Meißen auf sich warten

Meißen

Auf schnelles Internet müssen in Meißen rund 850 Haushalte sowie 58 Unternehmen noch einige Zeit warten. Und das, obwohl Ende 2019 die dafür erforderlichen Glasfaserkabel lange in der Erde liegen sollten. Im Herbst 2017 hatten Bund und Land der Domstadt fast vier Millionen Euro Förderung für den Breitbandausbau bewilligt. Doch die Arbeiten haben noch gar nicht begonnen.

Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde

Und ein baldiger Baubeginn ist auch nicht in Sicht. Nach europaweitem Teilnahmewettbewerb sowie einem Ausschreibungsverfahren liegt der Stadt nur ein einziges Angebot vor. Der Stadtrat soll an diesem Mittwoch den Auftrag zum Breitbandausbau an die Deutsche Telekom vergeben.

„Die Umsetzung des Netzausbaus ist seitens der Telekom bis zum 31. Dezember 2023 vorgesehen“, informiert die Stadtverwaltung. Die Bauarbeiter lassen aber noch zwei Jahre auf sich warten. Denn die Jahre 2020 und 2021 gehen allein für die Planung drauf. Gebaut wird nach jetzigem Stand erst in den Jahren 2022 und 2023, teilt die Stadtverwaltung mit.

Vom Netzausbau profitieren rund 400 Gebäude, darunter auch Schulen und andere Bildungseinrichtungen, die künftig über Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde verfügen sollen. Dafür werden rund 136 Kilometer Glasfaser, 40 Kilometer Leerrohre und 28 Kabelverzweiger verlegt. Tiefbauarbeiten werden auf 31 Kilometern Strecke notwendig.

Meißen zahlt 400.000 Euro an Eigenmittel

Für die Erschließung von unterversorgten Gebieten in der Stadt Meißen auf Basis des sogenannten „Wirtschaftlichkeitslückenmodells“ haben Bund und Land insgesamt über 3,9 Millionen Euro an Fördergeld in Aussicht gestellt. Die Domstadt muss fast 400.000 Euro an Eigenmitteln beisteuern.

Jedoch hofft sie, die Summe über einen Umweg zurück zu bekommen. Denn der Freistaat habe sich dazu bekannt die Eigenmittel der Kommunen zu kompensieren. „Dies geschieht in der Form, dass er dem Landkreis Mittel zur Verfügung stellt, welche der Landkreis wiederum an die Kommunen verteilt“, berichtet die Stadtverwaltung. Für diese Regelung gibt es aber noch keine Rechtsgrundlage, sondern lediglich eine Absichtserklärung.

Es gibt noch eine andere Unwägbarkeit. Die Laufzeit des Förderprogramms von Bund und Land endet am 31. Dezember dieses Jahres. „Es ist zwar davon auszugehen, dass die Bundesregierung die Förderperiode aufgrund der Vielzahl von noch unterversorgten Gebieten in der Bundesrepublik verlängern wird, es ist aber nicht klar, ob dies auch nahtlos geschieht“, baut die Stadtverwaltung schlechten Nachrichten schon mal vor.

Von Silvio Kuhnert