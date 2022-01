Meißen

Die Wiedergabe ruckelt beim Filmschauen, eine Website lädt endlos und schlimmstenfalls bricht die Verbindung mitten in einem wichtigen Zoom-Meeting zusammen. Mit solchen Problemen sollen sich die Meißner künftig nicht mehr herumschlagen müssen, wie die Stadt ankündigt. Die „Breitband-Offensive“, wie es die Stadt nennt, ist an den Baustart gegangen. Hunderte Adressen in der Domstadt sind bald mit besserem Netz versorgt.

Die Planungen für schnelleres Internet in Meißen sind einer Stadt-Sprecherin zufolge abgeschlossen, „nun wird gebaut“. Diese Woche fand bereits der Spatenstich vor der Triebischtal-Oberschule statt, die ebenfalls von dem Ausbau profitieren wird. „Schnelles Internet gehört zum Leben unserer Bürgerinnen und Bürger dazu, privat und geschäftlich. Es ist ein digitaler Standortvorteil“, sagt Meißens Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos).

Unterversorgte Haushalte in Meißen profitieren von dem Breitbandausbau

Rund 780 Haushalte, etwa 70 Unternehmen und alle 13 Schulen im Stadtgebiet werden im Zuge des Breitbandausbaus schnelleres Internet bekommen – und zwar bis ins Haus. Das neue Netz von Telekom verspricht Bandbreiten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde. Laut Stadt ermöglicht diese Leistungsstärke Arbeiten im Homeoffice und gleichzeitiges Surfen und Streamen. „Die betroffenen Haushalte, die bisher mit Bandbreiten von unter 30 und teilweise sogar unter fünf MBit auskommen mussten, werden nun Stück für Stück zukunftsfähig erschlossen“, sagt Schuster.

Der Ausbau biete aber auch andere Vorteile, wie die Stadt auf ihrer Homepage informiert: „Durch den Anschluss steigt der Wert Ihres Hauses und Ihres Grundstückes, falls Sie diese einmal verkaufen wollen.“

Die Telekom verlegt 136 Kilometer Glasfaserkabel in Meißen

Im Rahmen des Vorhabens verlegt die Telekom bis zum nächsten Jahr über 136 Kilometer Glasfaserkabel in Meißen. Der Breitbandausbau soll laut Stadt bis 2023 abgeschlossen sein. Das Vorhaben kostet die Stadt rund vier Millionen Euro. 60 Prozent der Summe fördert der Bund, weitere 30 Prozent übernimmt der Freistaat Sachen. Für den offen bleibenden Betrag erhält die Stadt Meißen Kompensationsmittel vom Landkreis.

Parallel zu der städtischen Maßnahme arbeitet die Telekom an der Umsetzung eines eigenwirtschaftlichen Glasfaserprojektes im Stadtgebiet. Davon sind etwa 6100 Haushalte betroffen. Der Abschluss des Vorhabens ist ebenfalls bis Ende 2023 geplant, informiert eine Stadt-Sprecherin.

Zum Breitbandausbau haben sich aber noch nicht alle betroffenen Eigentümer in Meißen zurückgemeldet. Etwa vom Wohngebiet Obermeisa wartet die Stadt noch auf eine Antwort. „Wer seine Zustimmung für den Anschluss seiner Immobilie bisher nicht gegeben hat, kann das jetzt nachholen“, sagt Kai Gärtner, Regionalmanager Sachsen der Telekom. „Sonst kommt die Glasfaser nicht ins Haus, sondern führt lediglich daran vorbei.“

Von Sabrina Lösch