Braumanufaktur Radebeul: „Ich will Bier mit Leidenschaft herstellen und trinken“

Radebeul

Jens Bellmann ist „zum Biermachen gekommen wie die Jungfrau zum Kinde“. Vor rund zehn Jahren arbeitete der heute 44-Jährige in einer Brauerei und war völlig fasziniert davon, wie die Herstellung des hopfenhaltigen Kaltgetränks funktioniert.

Seit 2013 braut sich an der Straße des Friedens in Radebeul buchstäblich was zusammen, denn dort betreibt Bellmann in der Nummer 30 seine Braumanufaktur Radebeul. Alle Biere sind unfiltriert, mit Liebe zum Handwerk gebraut und vor Ort von Hand abgefüllt. Vier Biere hat der Brauer im Programm, Qualität geht dabei klar vor Quantität.

Leidenschaft zum Bier und Beharrlichkeit zahlen sich aus

Was aber macht ein gutes Bier eigentlich aus? „Ich halte das wie beim Kochen: Es sollte nichts vorschmecken. Das ist bei vielen Craftbieren oftmals leider der Fall, das finde ich ein bisschen schwierig. Ideal sind nicht zu viele verschiedene Komponenten, bei denen im besten Fall keine hinten runter fällt – das ist für mich ein gutes Bier!“.

Wie so vieles ist natürlich auch das immer eine Geschmacksfrage. „Absolut!“, findet auch Bellmann und lacht, „allerdings geht es in meiner Brauerei eben nach meinem Geschmack“.

Mit dieser Prämisse ist er bereits ins Brauerbusiness gestartet. „Mein Ansatz war von Anfang an: Du machst ein gutes Produkt und entweder gefällt das den Leuten oder eben nicht“, erinnert sich Bellmann. Halbe Sachen kamen für den Selfmade-Brauer dabei nicht in Frage, das Unternehmen finanzierte er komplett aus privaten Mitteln, ohne Kredite, mit vollem Risiko. „Wäre das nichts geworden, hätte ich einfach wieder zugemacht, aber ohne irgendwem noch einen Haufen Geld zu schulden. Tatsächlich zahlten sich jedoch Leidenschaft zum Bier und Beharrlichkeit aus, Bellmanns Biere haben ihre Fans gefunden.

Ausnahmezulassung für die Prüfung zum Brauer- und Mälzermeister

„Einfach so“ ging das natürlich trotzdem nicht, Bellmann machte zunächst seinen Betriebswirt und lernt aktuell für die Prüfung zum Brauer- und Mälzermeister, die er an der Handwerkskammer Kulmbach ablegen wird. Dass er als quasi ungelernter Brauer die Ausnahmezulassung zur Prüfung bekommen hat, freut ihn besonders: „Ich sehe mich selbst als Handwerker“.

Bier brauen darf man in Deutschland bis zu einer bestimmten Produktionsmenge im Jahr auch ohne Ausbildung. Rund 16.000 Liter handgebrautes Bier liefen 2019 aus der kleinen Anlage der Braumanufaktur, „das steigert sich allerdings von Jahr zu Jahr“.

Eigentlich, denn Corona trägt nicht eben dazu bei, die Bier-Bilanz nach oben zu treiben. Bellmann denkt aber gar nicht daran, Hopfen und Malz verloren zu geben. So brachte die Pandemie die Flaschenbierproduktion, ein Schritt, den der Brauer bisher immer vor sich hergeschoben hatte. Inzwischen ist er froh, ihn gegangen zu sein, nahm unter anderem dafür ein Darlehen bei der SAB auf und ging erneut auf volles Risiko.

Nun wird die Situation zunehmend heikel: „Ich bin ja zu klein, um den Markt mit meinen Flaschen zu schwemmen. Meine Reichweite ist ganz zufriedenstellend, die Kunden mögen das Bier, aber trotzdem haben wir den Brauereiverkauf am ersten und dritten Freitag im Monat erstmal eingestellt. Es lohnt sich einfach nicht, nur dafür ein Hygienekonzept zu erstellen, da viele Kunden im Moment verunsichert sind“.

Wie bekommen kleine Brauereien ein Fass in die Tür?

Dass die Novemberhilfe weiter auf sich warten lässt und die Auszahlung der Dezemberhilfen noch nicht aus der Beantragungsphase heraus ist, macht die Lage zunehmend prekärer. Kleine Brauereien haben es per se schwerer auf dem Markt, denn Feste und Märkte – die gerade aber ohnehin nicht stattfinden – haben meist einen Sponsor, der das Ausschankmonopol hält. Auch in der Gastronomie wird viel mit Getränkehändler-Sponsoring gearbeitet, was es Kleinstbrauereien fast unmöglich macht, ein Fass in die Tür zu kriegen.

Jens Bellmann hat es trotzdem geschafft, einige Gastronomen von seinem Bier zu überzeugen. „Diese haben bewusst die Entscheidung gegen ein Sponsoring getroffen, weshalb das auch eine schöne Zusammenarbeit ist“.

So nahm etwa Hellfried Otto als erster ein Bier der Braumanufaktur Radebeul in den Ausschank und spannte kurzerhand die Gäste seiner „Kümmelschänke“ mit ein, um das „No. 1“ auf Herz und Nieren zu testen.

Mit Hilfe dieser Rückmeldungen konnte Bellmann das helle Lagerbier über einen Zeitraum von zwei Jahren bis zur Kundenzufriedenheit entwickeln. Auch hier verfolgte er das Motto „Gut Ding will Weile haben“, in schnellem Wachstum um jeden Preis sieht der Idealist keinen Mehrwert.

Im Geiste von Nachhaltigkeit und Lokalbezug lässt er seine Etiketten von Dresdner Künstlerinnen und Künstlern gestalten und auf recyceltes Papier drucken. Die fertigen Etiketten werden dann von Hand mit veganem Leim aus Eigenproduktion auf die Flaschen gebracht.

Secondhand-Anlage vom Milchbauern

Im Alten Wettbüro gibt es das „Red Diamond“ im Ausschank, die „Helle Freude“ kann man in der brennNessel erleben und in der Planwirtschaft in die Geschmackswelten des „Red Diamond“ und der „Schwarzen Perle“ eintauchen. Auch „Die Schmiede“ in Radebeul lässt im Sommer das Bier aus der örtlichen Braumanufaktur aus dem Hahn laufen. In den Startlöchern steht außerdem der Vertrieb im ausgewählten lokalen Handel. Hier lohnt sich ein gelegentlicher Blick auf die Internetseite der Braumanufaktur, wo über alle Neuigkeiten informiert wird.

So schmeckt das „Red Diamond“ Um das Red Diamond leuchten zu sehen, benötige ich ein schmales Glas und eine strahlende Lichtquelle. So präsentiert sich das Bier tiefrot mit starker Trübung und einer mittleren Schaumkrone. Faszinierend, die roten und orangenen Reflektionen, wenn ich das Glas bewege. Auf dem Weg zum Mund überrascht der Geruch. Der erste Eindruck: rote Früchte, gefolgt von der Süße, wie ich sie von Marzipan kenne, später kommen Nuancen von Honig und Biskuit dazu. Mit diesem Eindruck nehme ich den ersten Schluck und werde wieder überrascht von einem kurzen süßlichen Antrunk, dem eine grasige leichte Hopfenbittere folgt. Diese siegt, wird dominant und klingt lange, kräutig, grasig und mit Nuancen säuerlicher Früchte nach. Ein im Nachtrunk kantiges Bier, eine Bereicherung für Liebhaber herber Biere.

Biersommelier Jens Zimmermann Quelle: Dietrich Flechtner

Unser Tester: Jens Zimmermann Jens Zimmermann ist seit 1991 im Außendienst für verschiedene Brauereien aktiv. Im Jahr 2014 absolvierte der gebürtige Dresdner die Ausbildung zum Biersommelier und lebt seitdem seine Begeisterung für das Kulturgut Bier und die Vielfalt der Biere. Seit 2015 leitet der 56-Jährige die Sektion Deutschland Ost im Verband der Diplom-Biersommeliers e. V. Unter dem Namen „BIERgenial“ gibt er bei verschiedenen Veranstaltungen sein Wissen weiter und unterstützt er die Organisation für Veranstaltungen rund ums Bier. Für uns hat er das „Red Diamond“ verkostet und gibt Bier-Tipps für Einsteiger und Fortgeschrittene.

Der Nachhaltigkeitsgedanke zieht sich wie ein roter Faden durch das Konzept des Brauers, das kapitalistischer eingestellte Menschen vielleicht für überdenkenswürdig halten würden. Bellmann jedoch ist „eher Improvisator als Zukäufer“, den Wunsch nach einer größeren Brauanlage erfüllte er sich durch Secondhand-Edelstahlanlagen, die er von Milchbauern zum Schnäppchenpreis ergatterte. „Einiges davon lässt sich gut verwenden unter Einhaltung der Hygienebestimmungen. Und das konnte ich mir gut leisten, ohne irgendwen anpumpen zu müssen.“ Das ist Bellmann wichtig, Unabhängigkeit und die Möglichkeit, sein eigenes Ding zu machen, „ohne, dass mir jemand reinquatscht oder ich zwingend Fremdgelder bedienen muss“. Doch auch das könnte sich zukünftig ändern, ist doch ein Ende der Einschränkungen durch Corona noch nicht absehbar.

Die neue Anlage ist inzwischen halb fertig, investieren muss er nun aber noch in Gärung und Kühlung um in Zukunft langfristig größer produzieren zu können. Hier arbeitet der Brauer mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof zusammen, um zukünftig den CO2-Fußabdruck der Brauerei auf innovativem Weg zu reduzieren.

„Höher, schneller, weiter ist nicht mein Prinzip“

Auf die Pandemie sieht er trotz der schwierigen Lage – auch „seine“ Gastronomen haben nach wie vor geschlossen, was den Absatz schwierig macht – nicht nur negativ : „Ich hab mir viel Zeit für mich genommen, um zu schauen: Ist das noch das Richtige für mich und bleibt es das? Ich hatte ein schönes Jahr, trotz Corona, viel intensivere und offenere Gespräche mit vielen Menschen abseits der Brauerei, was sehr bereichernd war. Meiner Ansicht nach haben viele ihre Einstellungen überdacht, es gibt einige Entwicklungen ins Positive, auch wenn man das nicht immer gleich so sieht“. An seiner Work-Life-Balance will Bellmann künftig arbeiten. Auch eine Lehre, die er aus Corona gezogen hat. Der Brauer lässt sich nicht mehr treiben oder drängeln, stehenbleiben will er trotzdem nicht: „Höher, schneller, weiter ist nicht mein Prinzip. Ich will mich weiterentwickeln, vor allem aber Bier mit Leidenschaft herstellen und trinken“.

So bietet er zwar gelegentlich Verkostungen und Braukurse an, aber „nur, wenn ich Lust dazu habe“. Sein Herz schlägt vielmehr für andere Projekte. Seit Anfang 2020 lädt er sich regelmäßig „Biernomaden“ ein, Gastbrauer, die neue Einflüsse mitbringen, gemeinsame kreative Prozesse in Gang bringen und einen Blick über den eigenen Flaschenrand möglich machen. Dem Gastbrauer entstehen dabei keine Kosten, das kreierte Bier wird dafür ein kleines bisschen teurer verkauft. Eine Hälfte des Erlöses geht stets an den Brauer, die andere an gemeinnützige Vereine. Fans des Stadtteilfestes St. Pieschen kennen Bellmann als Mitorganisator der „Räuberbühne“, die längst Kultstatus erreicht hat.

Auch überzeugte Weintrinker können übrigens mal einen Blick auf die Webseite der Braumanufaktur werfen, denn Bellmanns neuestes Baby ist ein Gemeinschaftsprojekt mit seinem Freund und Weinbauer Frederic Fourré. Bisher gibt es das Bier-Wein-Hybrid „Celeste“ – was zu deutsch „die Himmlische“ heißt – (z.B. im Radebeuler Rewe) als rote Variante, eine weiße soll folgen.

Hierfür wird ein Grundsud für Bier und Traubenmost zusammenführt und dann gemeinsam vergoren. Vertrieben wird die Kreation als sogenanntes „besonderes Bier“.

BIERgenial Verkostungs-Tipp vom Sommelier Wählen Sie zur Verkostung ein Sensorikglas für Bier. Für den Anfang reicht auch ein Weißweinglas. Schenken sie das Glas maximal halb voll. Dazu halten Sie das Glas beim Einschenken zu Beginn leicht schräg und lassen das Bier an der Glasinnenwand entlangfließen. Ist etwa die Hälfte der gewünschten Menge erreicht, richten Sie das Glas zügig auf und senken das restliche Bier mittig ein. Biere des Alltags möglichst frisch genießen. Der Braumeister hat es abgefüllt, als er meinte, jetzt ist es perfekt gelungen. Nur Biere mit einem höheren Alkoholgehalt „verzeihen“ eine längere Lagerung und entwickeln sich eventuell geschmacklich interessant weiter. Zu einer eventuellen Lagerung eignen sich eher malzbetonte Biere, es bilden sich oft Aromen von Rosinen, Cherry oder Portwein. Biere, die hopfenbetont sind, verlieren mit der Zeit deutlich an Aromavielfalt.

Reger Kontakt mit dem Landesamt Sachsen, Lebensmittelüberwachung und Zoll war dafür nötig, da so eine Fusion im Gesetz nicht konkret festgehalten ist. „Ich habe da von den Zuständigen aber sehr viel Unterstützung bekommen“, freut sich der Brauer über die gute Zusammenarbeit mit den Behörden.

Ganz neu ist das weite Feld der Weinbereitung allerdings nicht für ihn, denn „mit ‚Frucht- und Blütenweinen‘ mache ich schon seit einiger Zeit nebenher unter anderem einen sehr ansprechenden Johannisbeerwein“, lacht er. Seinen Optimismus hat Bellmann trotz der schwierigen Lage behalten, auch wenn die Angst wächst, dass die Luft irgendwann doch zu dünn werden könnte, da die angekündigten Hilfen in der Pandemie wie bei vielen kleinen und mittleren Betrieben zu lange auf sich warten lassen. Was ihn antreibt, ist die Liebe zum Bier, das hoffentlich bald wieder in Strömen aus den Zapfhähnen der Dresdner Gastronomen fließen wird.

www.braumanufaktur-radebeul.de

Von Kaddi Cutz