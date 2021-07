Brandstiftung in Klipphausen: Verdächtiger kommt vor Gericht – auch Drogen im Spiel

Klipphausen

Der Mann, der im August vergangenen Jahres in Klipphausen eine Lagerhalle angezündet haben soll, wird sich deswegen vor Gericht verantworten müssen. Der 29-Jährige soll das Gebäude an der Miltitzer Straße am 16. August morgens gemeinsam mit einem 41-Jährigen – dieser wird gesondert verfolgt – in Brand gesetzt haben. Der Schaden summiert sich auf rund 440.000 Euro.

Außerdem wird dem 29-Jährigen Drogenhandel vorgeworfen. Es soll gemeinsam mit einem 28 Jahre alten Georgier im April und Mai 2020 insgesamt vier Kilogramm Crystal für 140.000 Euro gekauft haben, um damit zu dealen.

Bei der Festnahme des Verdächtigen am 18. Januar fanden sich in seinem Zimmer in der elterlichen Wohnung in Coswig 16 Gramm Crystal und ein Teleskopschlagstock. Deshalb kommt zur Anklage noch bewaffnetes Handeltreiben mit Drogen hinzu. Für die Ermittlungen hilfreich waren wiederum Erkenntnisse aus entschlüsselten Daten des Anbieters „EncroChat“.

Der 29-Jährige sitzt derzeit wegen einer anderen Strafsache in Haft. Er ist vorbestraft und stand zu den Tatzeitpunkten unter Bewährung. Das Landgericht Dresden entscheidet zunächst über die Zulassung der Anklage.

