Brandschutz ist an sechs Schulen in Radebeul mangelhaft

Radebeul

In Sachen besserer Brandschutz besteht in Radebeul nicht nur an der Grundschule Kötzschenbroda Handlungsbedarf. Fünf weitere Schulgebäude weisen diesbezüglich „gravierendere bauliche Defizite auf“, wie OB Bert Wendsche (parteilos) auf eine Anfrage von Stadträtin Eva Oehmichen von der Fraktion Bürgerforum/Grüne/ SPD mitteilte. Bei den Objekten handelt es sich um das Steinbachhaus des Lößnitzgymnasiums, den Altbau des Luisenstifts, die Oberschule Kötzschenbroda sowie die Grundschulen Ober- und Niederlößnitz.

Mitte September dieses Jahres musste der Stadtrat für die Grundschule Kötzschenbroda ein Sofortpaket zur Brandschutzertüchtigung beschließen, weil die Betriebserlaubnis für das Gebäude nur noch unter Auflagen durch die Unfallkasse erteilt wurde. Zu den geforderten Maßnahmen zählen der Einbau von Brandschutztüren zwischen dem Treppenhaus und den Fluren auf allen Ebenen sowie der Anbau eines zweiten Rettungsweges. Dafür wird an der Westfassade eine Stahltreppe montiert. Die Baukosten betragen rund 450.000 Euro. Noch im Laufe des ersten Quartals kommenden Jahres sollen die Arbeiten erfolgen.

Hausmeister übernehmen Brandschutzwache

Die Brandschutzmängel in den bereits erwähnten fünf anderen Häusern sind ähnlich. „Bei diesen ist festgestellt worden, dass der erste und/oder zweite Rettungsweg dieser zumeist denkmalgeschützten Schulgebäude nicht den aktuellen Anforderungen entsprechen“, heißt es in der schriftlichen Antwort des OB.

Zur Absicherung des Schulbetriebes muss während der Unterrichtszeiten eine Brandsicherheitswache permanent in den Gebäuden anwesend sein. „Hierfür wurden die vor Ort eingesetzten städtischen Hausmeister und deren Vertreter entsprechend von der Feuerwehr ausgebildet und qualifiziert“, informierte Wendsche. Das ist aber nur eine Interimslösung. Ziel sei natürlich die Herstellung eines den heutigen Standards entsprechenden ersten und zweiten Rettungsweges an allen Schulen, so der OB.

Der derzeitige Sanierungsplan sieht wie folgt aus: Die Grundschule Oberlößnitz bekommt für 415.000 Euro bis zum 1. Quartal 2021 Brandschutzverglasungen, Brandschutztüren und eine Außentreppe. Am Steinbachhaus des Lößnitzgymnasiums möchte die Stadt den zweiten Fluchtweg über den Anbau eines neuen Treppenhauses realisieren – Kostenpunkt rund 1,3 Millionen Euro, Realisierung bis 2. Quartal 2021.

Für den Altbau am Luisenstift ist für rund 4,3 Millionen Euro bis 2. Quartal 2022 eine Komplettsanierung geplant. Die Oberschüler in Kötzschenbroda bekommen für rund elf Millionen Euro bis 3. Quartal 2024 ein neues Schulhaus. Für die Grundschule Niederlößnitz gibt es noch keine Lösung, wie der Brandschutzverbessert werden kann. Derzeit ist erst eine Machbarkeitsstudie in Arbeit.

Von Silvio Kuhnert