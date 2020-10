Brände in und um Meißen: Haftstrafe für Serien-Brandstifter

Dresden/Meißen

Wegen schwerer Brandstiftung mussten sich Marco S. und Angelo D. im Landgericht verantworten. Marco S. wurde zu zweieinhalb Jahren verurteilt, Angelo D. zu 300 Euro Geldstrafe.

Angelo D. wurde allerdings nicht wegen einer Zündelei belangt, sondern weil er eine Haustür demoliert hatte. Die Brandstiftung hatte ihm der Mitangeklagte untergeschoben. Er sei mit dabeigewesen, hatte der behauptet. Stimmte aber nicht. Angelo D. saß einige Monate unschuldig in U-Haft, dafür erhält er eine Entschädigung.

Weniger Brand, dafür mehr Körperverletzungen nachweisbar

Marco S. dagegen, da war sich die Jugendkammer sicher, hat Feuer gelegt. Zum Beispiel im August 2018. Da war er mit anderen Kleinkriminellen in eine Wohnung in Meißen eingebrochen und hatte dann, um Spuren zu verwischen, die Wohnung angezündet. Schaden: rund 70.000 Euro. Der 21-Jährige zündelte sogar in seiner Haftzelle und stand Schmiere, als ein leerstehendes Haus in Meißen sowie Umzugswagen des Weinböhlaer Karnevalvereins abgefackelt wurden.

Eine Beteiligung an weiteren Bränden, zum Beispiel in der ehemaligen Zellstofffabrik in Coswig, konnten ihm nicht nachgewiesen werden, dafür einige Körperverletzungen. Der Angeklagte hat mit einem Faustschlag seiner Freundin das Nasenbein gebrochen, seinen eigenen Bruder eine Bierflasche ins Gesicht geschlagen und drei Männer beim Stadtfest attackiert. Einem stach er eine Plastikkarte ins Auge.

Sprachlosigkeit nach dem Urteil

Marco S. hat schnell mal eine „große Klappe“. Doch nach dem Urteil war er sprachlos und den Tränen nahe. Mit einer Haftstrafe hatte er nicht gerechnet. Das kann man ihm nicht einmal verdenken. Mit seinen 21 Jahren hat er es zwar auf stolze zwölf Einträge in seinem Strafregister gebracht. Zweimal wurde er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt – da ging es um Körperverletzung, sexuellen Missbrauch von Kindern, Bedrohung. Die anderen Verfahren – unter anderem wegen Brandstiftung, räuberischer Erpressung, und gefährlicher Körperverletzung – wurden eingestellt oder von der Verfolgung abgesehen.

Auch diesmal wäre er fast bei einer Bewährung geblieben, das hatten Verteidigung und Staatsanwaltschaft gefordert. Die Jugendkammer unter Vorsitz von Richter Andreas Ziegel ging jedoch über die zwei Jahre der Staatsanwaltschaft hinaus – das ist eher selten.

„Wir haben uns lange Gedanken gemacht und halten das Urteil, auch mit Blick auf ihre erheblichen Vorstrafen für schuldangemessen“, erklärte Richter Ziegel. „Wir hoffen, sie nutzen die Haftzeit, um Ihre dort begonnene Ausbildung zu beenden und, so hatten Sie es ja angekündigt, Ihren Hauptschulabschluss nachzuholen.“

Von Monika Löffler