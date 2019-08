Sächsische Schweiz

Die Wälder im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge dürfen wieder nachts betreten werden. Das Landratsamt Pirna hat die Walsperrung zwischen 21 Uhr abends und 6 Uhr morgens aufgehoben. Aufgrund von Niederschlägen und einer Umstellung der Wetterlage besteht nur noch eine geringe Waldbrandgefahr, lautet die Begründung. Die Kreisverwaltung hatte das Betretungsverbot am 25. Juli dieses Jahres erlassen. Sie wollte damit vor allem das Boofen, Freiluftübernachten, in der Sächsischen Schweiz unterbinden. Boofer hatten in der Vergangenheit wiederholt durch nächtliche Lagerfeuer Waldbrände verursacht.

Von S.K.