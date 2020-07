Bistum Dresden-Meißen: Katholische Pfarreien bekommen Vorstände

Dresden/Meißen

Engagierte Mitglieder sollen in den katholischen Pfarreien des Bistums Dresden-Meißen künftig stärker mitbestimmen können – und zwar in Kirchenvorständen.

Zwischen vier und zehn Mitglieder aus der Gemeinde werden denen angehören, wie ein Sprecher des Bischöflichen Ordinariats mitteilte. Neu ist: Die Hälfte davon wird gewählt, die andere Hälfte beruft der Pfarrer, der auch Vorsitzender ist. Fünf Jahre amtieren sie dann.

Vermögen, Liegenschaften und Wirtschaft verwalten

Gewählt werden sollen sie zum ersten Mal am 15. November. Ihre Arbeit nehmen die Kirchenvorstände dann im April 2021 auf. Sie lösen die bisherigen Kirchenräte ab, die lediglich den Pfarrer berieten, der die Verantwortung für Vermögen, Haushalt und Immobilien einer Pfarrei allein trug.

Die neuen Kirchenvorstände verwalten künftig das Vermögen einer Pfarrei, indem sie die Buchführung überwachen, Liegenschaften verwalten und einen jährlichen Wirtschaftsplan aufstellen. Mit dieser Neuerung sollen die Pfarrer entlastet werden, die dann mehr Zeit für die Seelsorge in den größer gewordenen Pfarreien hätten. Außerdem soll das Vermögen transparenter verwaltet werden. Angeregt hatte die Änderung Heiner Koch, 2014 bis 2016 Bischof des Bistums, seither Erzbischof in Berlin. Bischof Heinrich Timmerevers setzt sie nun in die Praxis um.

In den evangelisch-lutherischen Kirchgemeinden gibt es Kirchenvorstände schon von jeher. Sie haben dort auch noch mehr Mitbestimmungsrechte.

Von gä