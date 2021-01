Bistum Dresden-Meißen: 100 Jahre Wiedererrichtung

Dresden

Äußerste Vorsicht war geboten, sollte das Vorhaben nicht scheitern. Deswegen pfiff Bischof Franz Löbmann seinen forschen Priester umgehend zurück. Redemptoristenpater Joseph Watzl, Deutschböhme aus Philippsdorf (heute Filipov) hatte im August 1918 vor Priestern in Plauen geäußert, nun sei es an der Zeit, das Bistum Meißen wiederzuerwecken. Schließlich schien die politische Situation günstiger denn je. Nach dem Ersten Weltkrieg waren die gesetzlichen Beschränkungen für die katholische Kirche aufgehoben.

Ungewöhnliche und wechselvolle Geschichte

Umso überraschter war Watzl, als Bischof Löbmann ihm energisch widersprach. Erst im Abendschnellzug auf der Rückfahrt nach Dresden weihte Löbmann ihn ein. Den Plan zur Wiedererrichtung der Diözese hege er schon seit Jahrzehnten. Nur dürfe unter keinen Umständen etwas davon an die Öffentlichkeit dringen. So liefen alle Vorbereitungen diskret im Verborgenen. Offiziell hatte Joseph Watzl lediglich den Auftrag, eine Geschichte des Bautzener Domkapitels St. Petri zu verfassen. Das 700-Jährige stand bevor. 1921 sollte es begangen werden. Am Ende konnte zum Jubiläum am 26. Juni 1921 ganz offiziell auch die Wiedergründung des Bistums gefeiert werden.

Hundert Jahre nach diesem Ereignis, an das in diesem Jahr feierlich erinnert werden soll, haben Gerhard Poppe und Albrecht Voigt die erste umfassende Geschichte der Diözese herausgegeben. 20 Autoren – Theologen, Historiker, Priester – präsentieren alle Details einer höchst ungewöhnlichen und wechselvollen Geschichte, die vor mehr als tausend Jahren begann. Damit zeichnen sie ein Charakterbild des Bistums voller Besonderheiten und Merkwürdigkeiten, das die Gegenwart prägt.

Ende des Bistums mit der Reformation

Schon 968, als auf Vorschlag Kaiser Ottos, genehmigt von Papst Johannes XIII., auf der 929 errichteten Meißner Burg das mittelalterliche Bistum gegründet und der aus Regensburg stammende Benediktiner Burchard erster Bischof wurde, war der Osten ganz anders als der Westen. Im Westen zeigten sich Bischofsresidenzen prunkvoll. Hier war der Vorposten der römischen Christen inmitten heidnischer Slawen zuerst ein bescheidenes Holzkirchlein. Erst im 13. Jahrhundert wuchs an dieser Stelle ein gotischer Dom, weitgehend vollendet bis 1400. Großpfarreien mit Dutzenden Dörfern dominierten. Erst mit den Erzfunden zu Beginn des 12. Jahrhunderts entstanden Tausende Dörfer. Die Neusiedler kamen aus dem Westen und Süden des Deutschen Reiches.

Martin Luthers Reformation bedeutete den Untergang des mittelalterlichen Bistums. 1581 besiegelte Bischof Johann IX. von Haugwitz mit seinem Amtsverzicht das Ende offiziell.

Titel des Buches. Quelle: Michael Baudisch / Bistum Dresden-Meißen

Vielfalt durch die Sorben

In der Lausitz indes blieben Inseln des altkirchlichen Lebens erhalten. Die nämlich gehörte der böhmischen Krone und damit den katholischen Habsburgern. Zwei unterschiedliche Konfessionen existierten dort weitgehend friedlich nebeneinander. Die katholischen Äbtissinnen des Klosters St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau setzten die lutherischen Pfarrer in den Dörfern ein, die ihnen Abgaben liefern. „Das Zusammenleben verschiedener Konfessionen, das heute selbstverständlich ist und in anderen Gegenden jahrhundertelang als unmöglich galt, war in der Lausitz schon lange gelebte Praxis“, resümiert Kaplan Jens Bulisch (Ostro). Zu verdanken war das besonders dem Verhandlungsgeschick von Johann Leisentrit, des bedachtsamen bischöflichen Generalkommissars, der stets das Machbare erkannte. Für Vielgestaltigkeit katholischen Lebens sorgen vor allem die Sorben.

Im Katholizismus bewahrten sie Tradition und Brauchtum. Von geschätzt 60 000 Sorben insgesamt leben rund 17 000 in der Gegend zwischen Bautzen und Kamenz. Katholisch sind mehr als die Hälfte. Den Katholizismus nach Sachsen zurückgeholt hat der zunächst lutherische Kurfürst Friedrich August I. („der Starke“). Mit seiner Konversion 1697 demonstrierte er, dass ihm Macht wichtiger war als Glaube: Die polnische Königskrone bekam er nur als Katholik. Der empörten evangelischen Bevölkerung gegenüber war der Hof fortan zu Heimlichtuerei gezwungen. In Dresden arteten die Konfessionskonflikte gelegentlich in Gewalt aus. Zwei Prachtbauten – die evangelische Frauenkirche der Bürger und die Katholische Hofkirche – werden in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts parallel errichtet. Einen „konfessionellen Kampf der Steine“ nennt Historiker Ulrich Rosseaux das.

Wandel durch die Industrialisierung

Dieser konfessionelle Zwist ist heute beigelegt. Symbolisch zeigte sich das, als Heinrich Timmerevers, seit 2016 katholischer Bischof, bei einer ökumenischen, also gemeinsamen Feier zum Reformationsjubiläum 2017 im evangelischen Meißner Dom predigte.

Von der Konfession des Hofes zu der einer Bevölkerungsminderheit (Diaspora) wandelte sich der Katholizismus mit der Industrialisierung. Und er wurde die der Migranten, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in großer Zahl kamen und mehrheitlich der Unterschicht angehörten: Arbeiter aus den Ostprovinzen, böhmische Glasarbeiter, italienische Maurer, polnische Bergarbeiter. Auf fast das Siebenfache stieg die Zahl der Katholiken von 1830 bis 1914. Sie brachten Vielsprachigkeit ins Land.

Beim Bau neuer Kirchen, die nie reichten, waren sie auf wohlhabendere Bistümer im Westen angewiesen. Und auf das Wohlwollen der Protestanten, die sie in ihre Friedhofskapellen, Schulräume oder Tanzsäle ließen, doch nur für die Zeit der Gottesdienste. Das verlangte den Katholischen äußerste Zurückhaltung ab. „Stille muss der Priester reden, / Schweigen, wenn sein Herz empört, / Seine Handlung leis vollziehen, / Dass sie nicht den Frieden stört“, hieß es 1900 in einem Gedicht.

Starkes Symbol für das Ende des Jahrhunderte alten Zwistes der Konfessionen - gemeinsamer Gottesdienst mit dem katholischen Bischof Heinrich Timmerevers und dem evangelischen Landesbischof Carsten Rentzing im evangelischen Meißner Dom zum Reformationsjubiläum am 25.März 2017. Quelle: Michael Baudisch / Bistum Dresden-Meißen

Rückzug in den innerkirchlichen Binnenraum

Aus Angst vor dem Verschwinden rückten sie als Randgruppe eng zusammen, organisierten sich in Vereinen, unterstützten einander durch rege karitative Arbeit. Als die Nationalsozialisten von 1937 an eine katholische Schule nach der anderen schlossen, stärkte dies das konfessionelle Bewusstsein; umso mehr, als intensivere Kinderseelsorge die Ausfälle bei der religiösen Bildung wenigstens teilweise ausgleichen musste. Sorbische Priester wurden versetzt, andere Geistliche an die Front geschickt, verhaftet. Elf wurden im Konzentrationslager eingesperrt; drei kamen dort um.

Ende des Zweiten Weltkriegs kamen zahlreiche Flüchtlinge und Heimatvertriebene aus Schlesien, Ostpreußen und dem Sudetenland nach Sachsen. Wegen des Priestermangels arbeiteten viele Frauen als Seelsorgehelferinnen – eine Besonderheit des Bistums. 1952 befand die Kirchenzeitung „Tag des Herrn“: „Sie haben es durch ihre Arbeit und Hilfsbereitschaft ermöglicht, daß heute fast kein Dorf mehr ohne jede seelsorgliche Betreuung und Religionsunterricht ist.“

In der DDR pflegte die katholische Kirche gegenüber der Politik „loyale Distanz“. Ihre Mitglieder zogen sich in den „innerkirchlichen Binnenraum“ zurück, wie Birgit Mitzscherlich darlegt. Erst zu Beginn der 1980er Jahre verabschiedeten sich junge Katholiken von diesem „Kurs der Verweigerung“, engagierten sich in den Friedens- und Umweltgruppen evangelischer Kirchgemeinden.

Es kommt einer Revolution gleich

Nach 1990 fiel es den katholischen Gemeinden schwer, ihre antrainierte „Binnenfokussierung“ – Vertrautheit nach innen, Abgeschlossenheit nach außen – aufzugeben und missionarisch einladend zu wirken. Besonders Zuzügler aus Westdeutschland bekamen diese Reserviertheit zu spüren.

Sich aktiv zu öffnen, gelingt kaum. Das zeigt sich, als Bischof Heiner Koch 2013 einen „Erkundungsprozess“ initiiert und eine Kirche „bei den Menschen“ propagiert. Der Zusammenschluss der 97 Pfarreien in 34 „Verantwortungsgemeinschaften“ macht ein Ringen um Strukturen, Geld, Gebäude und Personal nötig. Für ein Bistum, bislang eher in individuellen, persönlichen Beziehungen geführt, kommt das einer „Revolution“ gleich, wie Generalvikar Andreas Kutschke feststellt.

Heinrich Timmerevers, der 2016 Bischof wurde, hat die von Heiner Koch begonnene „Phase des Aufbruchs und der Bewegung“ nun mit Gründung neuer Großpfarreien fortzusetzen. Ein konfliktreicher Prozess. Andreas Kutschke: „Diese Dynamik hat seither nicht nachgelassen, sondern eine Intensität und Tiefe erreicht, die wir uns vor wenigen Jahren kaum vorstellen konnten.“

