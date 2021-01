Niederau

Ackerbau, Viehzucht und Vermarktung: Bio-Bauer Clemens Risse lässt sich ein Jahr lang von den DNN bei seiner Arbeit über die Schultern schauen. Der junge Landwirt aus Gröbern bei Meißen bewirtschaftet rund 50 Hektar Land und will beweisen, dass sich Landwirtschaft und Umweltschutz nicht ausschließen. Im Nebenerwerbsbetrieb seiner Mutter Kerstin Risse ist er der Betriebsleiter und hat die Bewirtschaftung auf biodynamisch umgestellt. Der Betrieb ist vom Anbauverband Demeter zertifiziert. Derzeit wird ein Direktvertrieb ab Hof aufgebaut.

Kühe sind neugierig

Schneeflocken tanzen im Wind über die ausgedehnten Wiesen am Rand der kleinen Ortschaft Gröbern, die zu Niederau im Landkreis Meißen gehört. Im Hof von Familie Risse, der seit 1918 im Familienbesitz ist, herrscht nur auf den ersten Blick Winterruhe. „So etwas gibt es in der Landwirtschaft nicht“, sagt Clemens Risse. Interessiert schauen braun-weiße Rinder der Rasse Simmentaler Fleckvieh durchs Gatter aus dem offenen Stall. Könnte ja sein, der Bauer spendiert einige Möhren zum Heu.

Zwischen den Mutterkühen drängeln sich Kälbchen neugierig vor. „Sie erkunden jetzt alles, was für sie neu ist“, sagt Clemens Risse. „Komm, ich zeige dir mal unseren jüngsten Nachwuchs“, meint der Bauer und klettert über das Gatter nebenan. Dort stehen zwei ziemlich entspannte Mutterkühe, während im Stroh drei kleine Kälbchen dösen. Die Zwillinge sind wenige Tage alt, ein kleines Bullenkalb erst wenige Stunden. Dennoch steht es nach einem kleinen Schubs schon fest auf den Beinen und beginnt, den Stall zu erkunden. Die Mutterkuh lässt den Kleinen nicht aus den Augen, hält zudem über für Laien recht ungewöhnliche, beinahe liebevolle Rufe Kontakt zum Nachwuchs. Die Kühe vertrauen Clemens Risse so sehr, dass er gefahrlos zum Kalb kann. „Das ist auch wichtig, um immer im Blick zu haben, dass alles in Ordnung ist und es allen gut geht.“ Das kleine Bullenkalb genießt es sichtlich, gleichzeitig vom Bauern gekrault und von der Mutter geleckt zu werden.

Bereits am ersten Tag erhalten die Kälber ihre Ohrmarken. Über diese sind die Nutztiere amtlich registriert. Quelle: Lars Müller

Rund 30 Tiere zählt die Herde, darunter sind neben den Mutterkühen auch der Zuchtbulle, Ochsen und Jungbullen sowie einige Färsen, also weibliche Kühe, die noch nicht gekalbt haben. Einige von ihnen erwarten in den nächsten Tagen aber ersten Nachwuchs. „Sieben Kälber von zwölf gedeckten Kühen waren bis Mitte Januar schon da“, sagt Clemens Risse. Alles ging bisher gut. Trotzdem schaut er immer wieder nach, wenn sich eine Geburt ankündigt. Es könne stets sein, dass er eingreifen oder den Tierarzt rufen muss – beispielsweise dann, wenn ein Kalb falsch liegt. Kommt das Kalb etwa mit den Hinterbeinen zuerst, muss nicht selten Geburtshilfe geleistet und das Kalb herausgezogen werden.

Kalben im Winter ist hygienischer

Die Tragzeit einer Kuh dauert 285 Tage, meistens wird nur ein Kalb mit einem Geburtsgewicht von rund 30 Kilogramm ausgetragen. „Der natürliche Deckakt durch den Zuchtbullen entgeht uns meist nicht, sodass in aller Regel ziemlich genau feststeht, wann eine Kuh oder Färse kalben wird“, sagt der Bauer.

Überraschungen sind in der biodynamischen Landwirtschaft aber nicht gänzlich ausgeschlossen, da der Zuchtbulle etwa zehn Monate in der Herde steht. So wurde auch Ende vorigen Jahres ein Kalb unerwartet auf der Weide geboren. Clemens Risse schwört darauf, dass seine Kühe nahezu das ganze Jahr im Freien auf saftigen Weiden verbringen.

Nur im Winter treibt er sie auf den Hof, wo sie ebenfalls in weitestgehend offenen Ställen oder Unterständen umherlaufen können. Ausschlaggebend für den Zeitpunkt sei neben der angekündigten Witterung auch der Zustand der Weide. Kalben im Winter sei unter mehreren Gesichtspunkten sinnvoll: So gebe es weniger Keime und keine Fliegen als potenzielle Überträger von Infektionen. Bei Risses bleiben die Kälber die ersten zehn Monate bis zur Geschlechtsreife bei der Mutterkuh – das heißt, sie säugen noch lange, während sie parallel Grünfutter mit der Herde fressen. Etwa neun bis zehn Mal darf eine Kuh in dem Biobetrieb kalben.

Von Lars Müller