Besuch per Drehleiter: Radeberger Feuerwehr hilft Altenheimbewohnern

Radeberg

Seit Mitte März gilt auch für das Alten- und Pflegeheim der Bierstadt wegen der Corona-Pandemie ein Besucherverbot. Das ist nicht nur für die derzeitig rund 150 Heimbewohner sehr hart. Auch deren Angehörige würden die alten Menschen gern nicht nur per Telefon oder Videotelefon besuchen. Live ist eben life. Zumindest für ein Gespräch durchs Zimmerfenster ist das möglich, versichert Dirk Freitag-Stechl.

Er hat seinem 95-jährigen Opa Kurt Freitag am Mittwoch mit Hilfe der Radeberger Feuerwehr einen Besuch abgestattet. Für Wehrleiter Frank Höhme war das ein Einsatz der besonderen Art, ein Test, ob solch eine Begegnung mit Hilfe der Drehleiter möglich ist. Gemeinsam probierten sie es aus. Es funktionierte. In 18 Meter Höhe unterhielt sich Freitag-Stechl im vorgeschriebenen Abstand und mit Mund- und Nasenschutz mit seinem Großvater durchs offene Fenster über familiäre Neuigkeiten. „Der Besuch über die Leiter ist nur eine Brücke, aber besser als nichts“, sagt er danach.

Abhängig von bestimmten Bedingungen ist das auch für andere Heimbesucher möglich, waren sich nach diesem Test Höhme, Radebergs Oberbürgermeister Gerhard Lemm ( SPD) und Heimleiterin Carolin Proske einig. So ist mit der Drehleiter leider nicht jedes Zimmer erreichbar. Außerdem muss der jeweilige Besucher höhentauglich sein, betont der Wehrleiter. Bei bettlägerigen Heimbewohnern macht so eine Aktion ebenfalls keinen Sinn, grenzt Proske die Möglichkeiten eines solchen Besuches ebenfalls ein.

Und letztlich muss dafür auch das Wetter mitspielen, ergänzt Lemm. Trotz solcher Einschränkungen wollen sie diese Besuchsmöglichkeit anbieten. Wer seine oder seinen Angehörigen per Feuerwehrleiter besuchen will, kann sich ab sofort in der Heimleitung (Tel.: 03528/4350) melden, wurde nach dem Test vereinbart. Ein möglicher Besuchstermin soll dann von der Heimleitung mit der Radeberger Feuerwehr abgestimmt werden.

Inzwischen alle Heimbewohner mehrfach getestet

Natürlich hoffen alle, dass möglichst bald auch andere Begegnungs-Möglichkeiten Realität werden Auf der großen Terrasse oder im geräumigen und separat zugänglichen Speiseraum zum Beispiel. Aber noch müssen sie mit den extremen Sicherheitsbedingungen leben. Deshalb hatte Dirk Freitag-Stechl auch die Idee, die Radeberger Feuerwehr ins Spiel zu bringen und fand damit beim OB sofort ein offenes Ohr.

In der Corona-Statistik des Landkreises Bautzen spielt das Radeberger Alten- und Pflegeheim eine besondere Rolle. Von den bisher 14 mit Corona-19 infizierten Toten aus dem Landkreis kamen elf aus der Radeberger Einrichtung. Inzwischen sind alle Heimbewohner mehrfach getestet. Den meisten positiv getesteten Bewohnern geht es gesundheitlich relativ gut, erklärt die Heimleiterin. Umso schwerer fällt es ihnen, die blühende Natur nur durch das Fenster betrachten zu können und auf Besuche verzichten zu müssen.

Von Bernd Lichtenberger