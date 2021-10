Radebeul

Die Zeitschrift „Kommunal“ hat im Juni ein Ranking zu den erfolgreichsten mittelgroßen Städten in Deutschland publiziert. Darunter fallen alle Gemeinden mit 20.000 bis 75.000 Einwohnern. Radebeul schneidet zwar recht passabel ab. Insgesamt bilden Städte aus Ostdeutschland aber das Schlusslicht in der Studie.

„Es ist ernüchternd, dass es 30 Jahre nach der Wiedervereinigung nur eine ostdeutsche Stadt in die erste Hälfte des Rankings geschafft hat“, sagte Radebeuls Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) in der Stadtratssitzung im September. Dort stellte er die Studienergebnisse vor. Das gesamte Ranking ist auch online abrufbar.

67 Indikatoren definieren den „Erfolg“ mittelgroßer Städte

Seit zwei Jahren führt Kommunal mit dem Standortanalyse-Tool von Contor-Regio Rankings zu den erfolgreichsten Städten Deutschlands durch. Dabei geht es immer um mittelgroße Kommunen – das trifft bundesweit auf rund 600 zu. Zur Definition von „Erfolg“ hat man 67 Indikatoren herangezogen. Dazu zählen unter anderem die Bevölkerungsentwicklung, der Anteil junger Menschen in der Stadt, der Arbeitslosenanteil, das verfügbare Einkommen, das Bruttoinlandsprodukt je Einwohner oder auch die Zahl der Insolvenzen.

Diese Indikatoren hat man in der Studie in Gruppen zusammengefasst und unterschiedlich gewichtet. Dabei spielten Demografie, Lebensqualität und Wirtschaftskraft eine entscheidende Rolle. Als drei übergeordnete Stichpunkte ergaben sich „Stärke“, „Entwicklung“ und „Erfolg“. Alle Zahlen und Daten stammen von den statistischen Landesämtern beziehungsweise von Bundesämtern, informierte Bert Wendsche.

Radebeul als einzige ostdeutsche Stadt in oberer Hälfte des Rankings

Im Bereich der „Stärke“ findet sich Radebeul in dem Ranking auf Platz 293 wieder – von insgesamt 587. Damit schafft es die Lößnitzstadt gerade so in die obere Hälfte. Allerdings ist Radebeul damit nicht nur die einzige Kommune aus Sachsen, die in den grünen Bereich des Rankings fällt, sondern sogar die einzige aus ganz Ostdeutschland.

Davon ausgenommen sind lediglich sieben Städte im Speckgürtel von Berlin. Etwa Ludwigsfelde landet auf Platz 83, gefolgt von Kleinmachnow auf Platz 145 und Werder an der Havel an 175. Stelle. Wendsche geht davon aus, dass sie von der Nähe zu Berlin profitieren. Radebeuls Nachbar Coswig hingegen bildet auf Platz 543 das Schlusslicht in Sachsen. Gewinner im Ranking sind überwiegend Gemeinden aus Bayern und Baden-Württemberg.

Ausgewogener fällt die bundesweite Verteilung in puncto „Entwicklung“ aus: Auf Platz 2 liegt hier die sächsische Kommune Döbeln. Auch Riesa (41), Coswig (64) und Radebeul (109) liegen klar im vorderen Bereich. In die Spitzengruppe schafft es ebenfalls eine ostdeutsche Stadt: Ilmenau in Thüringen. Damit liege nicht nur die Lößnitzstadt, sondern auch andere Kommunen im Landkreis „im dynamischsten Viertel der deutschen Mittelstädte“, sagte der OB.

Eigenen Angaben zufolge ist Kommunal das größte Magazin für Kommunalpolitik Europas. Mit einer Auflage von 100.000 Stück erscheint das Printformat zehnmal jährlich. Kommunal gibt es auch als Online-Plattform. Als Partner des Deutschen Städte- und Gemeindebundes versteht sich die Zeitschrift als Netzwerk für Kommunalpolitiker, Bürgermeister und Verwaltungen.

