Dresden/Radebeul

Im Radebeuler Rosenhof gab es jetzt eine verspätete Bescherung. Beschenkt wurden im Garten des Grundstückes bei strahlendem Sonnenschein 24 Kinder und Jugendliche aus Intensivwohngruppen des Trägerwerkes Sachsen – und zwar von Gleichaltrigen. Die hatten entsprechend der Wunschzettel Geschenke – ein Laborexperimentierset, Kopfhörer, ei­ne Handyschutzhülle, Pokémonlexikon, Gutscheine und vieles mehr – eingekauft, liebevoll verpackt, mit Namen beschriftet und übergaben die Päckchen auch selbst an die Jungen und Mädchen aus Dresden, Meißen und Radebeul.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Idee von Globalfoundries aufgegriffen

Die Idee, Kindern und Jugendlichen, die aus vielerlei Gründen nicht in ihren Familien leben können, sondern in heilpädagogischen Intensivwohngemeinschaften aufwachsen, eine kleine Freude zu machen, kam vom Elternrat des Pestalozzi-Gymnasiums Dresden. „Globalfoundries macht seit Jahren Weihnachtsgeschenke für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in verschiedenen Einrichtungen“, erzählt Uwe Lippold, der in dem Unternehmen arbeitet und in der Schule seiner Tochter im Elternrat ist. Die Schulkonferenz griff die Idee auf und knüpfte einen Kontakt zum Trägerwerk Soziale Dienste. Das war im Spätherbst. Doch dann kam der Lockdown und aus der geplanten Weihnachtsüberraschung für die Kinder und Jugendlichen wurde nichts.

Kurzfristig Plan verwirklicht, weil alle mitzogen

Doch mit den Lockerungen kam auch die ursprüngliche Idee wieder aufs Tapet. „Alle waren sich einig, dass wir das trotzdem noch machen, und so war es überhaupt kein Problem, in den Klassen kurzfristig das Geld einzusammeln und entsprechend der Wünsche der Kinder, die uns übermittelt worden waren, die Geschenke einzukaufen“, erzählt David Weiß, der Vertrauenslehrer des Pestalozzigymnasiums. So fand eben im Juli die Bescherung statt. Neben zwei Lehrern und einem Elternvertreter waren auch Schülerinnen des Gymnasium vor Ort im Rosenhof, um die Geschenke selber zu übergeben.

Diese Aktion soll keine Eintagsfliege bleiben. „Wir haben vor, daraus eine schöne Schultradition zu machen“, so Tommy Durda, stellvertretender Schulleiter des Pestalozzi-Gymnasiums. „Es ist gar nicht schlecht, unsere Kinder und Jugendlichen im Gymnasium, die gut behütet sind und aus festen Familienstrukturen kommen, dafür zu sensibilisieren, dass es auch ganz anders sein kann und dass die Stärkeren die Schwächeren ein bisschen mit tragen müssen“, erklärt Tommy Durda. „Ich hoffe, dass die Schüler des Pestalozzi-Gymnasiums erkennen, dass es durchaus auch Kinder in unserer unmittelbaren Nähe gibt, für die nicht alles selbstverständlich ist“, bekräftigt Elternvertreter Uwe Lippold.

Einige der beschenkten Kinder haben Dankeschön-Poster gemalt, die die Schülerinnen des Pestalozzi-Gymnasiums und ihre Lehrer mit in die Schule nehmen. Quelle: Catrin Steinbach

„So oft passiert sowas nicht“

Das Trägerwerk Sachsen steht dem Ansinnen, Kontakt zu halten, positiv gegenüber. „Die Kinder freuen sich über ihre Geschenke, so oft passiert sowas nicht“, sagt Jördis Junge, Koordinatorin stationäre Kinder- und Jugendhilfe. Und sie seien dankbar für die Erfüllung ihres Wunsches.

Doch einige hätten auch Schwierigkeiten, die Aktion einzuordnen, „weil sie sich selber nicht so bedürftig fühlen“, erklärt Jördis Junge vom Trägerwerk Sachsen und ergänzt: „Wir als Trägerwerk könnten zum Beispiel für das Freiwillige Soziale Jahr Partner sein und hätten so auch etwas zu geben.“ Vielleicht interessiere sich ja der eine oder andere aus dem Gymnasium für eine Ar­beit im sozialen Bereich.

Von Catrin Steinbach