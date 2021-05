Bernhard Probst vom Vorwerk Podemus: „Ich bin stolz, Bauer zu sein“

Mobschatz/Podemus

Bauer oder Landwirt? „Bauer“, antwortet Bernhard Probst souverän. „Ich habe kein Problem damit. Ich bin stolz, Bauer zu sein.“ Um für seine Überzeugungen einzutreten, geht er seinen eigenen Weg. Auf Kriegsfuß steht er mit der Agrarindustrie und dem großen Deutschen Bauernverband (DBV). „Niemals auf den Bauernverband hören“, lautet seine Devise. Dem DBV wirft Probst Janusköpfigkeit vor: Man vertritt die Landwirtschaft, sei aber auch bei den großen „Industrieverbrechern“: Südzucker, BASF und Bayer also auch Monsanto. Die Betriebe sind gefangen und die Bauernwirtschaft sei „Fördermittel versifft“. Es könnte ganz anders laufen.

Er träumt von einer anderen Landwirtschaft

„Landwirte sind nicht ans Kartellverbot gebunden. Sie könnten sich zusammenschließen und Preise absprechen“, erklärt Probst. Stattdessen gehen die Bauern beim Arbeiten pleite. „Wir sind so dämlich!“, beklagt er mit überschlagender Stimme. Er träumt von einer anderen Landwirtschaft: nachhaltig, fair, sozial- und artgerecht. „Es ist eine gesellschaftliche Frage, die wir uns stellen müssen. Die aktuelle Entwicklung finde ich ganz, ganz…“, den Satz beendet er nicht.

Probst ist ein Rebell unter den Bauern – auch weil er sein Metier liebt. Auf Subventionen lässt er sich nicht ein, dadurch werde man erpressbar. Schon als Teenager war seine Lieblingsbeschäftigung Mistfahren. „Ich bin immer Mähdrescher gefahren – wusste, wo es schlecht wächst und etwas mehr Dung braucht“, erinnert sich Probst.

Seine Familie kam 1991 von Stuttgart zurück auf ihren Hof – per Enteignungsantrag, den sein Großvater nach der Wende stellte. Damals war der Hof vor allem eine „alte LPG-Butze“ mit ausgemusterten Kühen. Später hat Bernhard den Familienbauernhof übernommen. Heute ist sein Hof das Herz einer Marke: Vorwerk Podemus. Bio-Landwirtschaft und kurze Lieferwege, so das Konzept.

Der Bio-Bauernhof befindet sich auf ehemaligen Weinhängen in Podemus, einen winzigen Ortsteil von Dresden. Nach der Zwangskollektivierung 1960 floh Familie Probst in den Westen. Nach der Wende holten sie sich den Hof zurück. Quelle: Sören Hinze

Neben der Hoffleischerei stützen mehrere Standbeine das Unternehmen: Viehzucht, Ackerbau, Obstbau, Milchwirtschaft mit Hofmolkerei – Seit 2016 auch Bio- und Event-Gastronomie. Probst ist nicht nur Bauer, sondern auch Unternehmer. Das Einzige, was er überhaupt nicht kann, ist kassieren: „Ich habe echt keine Ahnung, wie eine Registrierkasse funktioniert.“

„Ich trinke nur Rohmilch“ 

Probst und seine zahlreichen Mitstreitet haben eine eigene Biomarkt-Kette ins Leben gerufen. In Coswig eröffnet der 13. Vorwerk Podemus Biomarkt: Acht sind es in Dresden, fünf in der Umgebung. Fast jährlich kommt ein neuer hinzu. „Es gab Jahre, da war der Stresslevel viel zu hoch. Das möchte ich nicht nochmal erleben“, resümiert Probst.

Er spricht gerne und schnell. Ohne Arbeitshose, Funktionsstiefel und Softshelljacke wirkt er unscheinbar. Schmal und junggeblieben. „Ich trinke nur Rohmilch, es gibt nichts Besseres“, sagt er. Die Milch ist auch betriebswirtschaftlich seine Speerspitze. Das Futter für seine 65 Kühe kommt direkt vom Hof. „Außer das Kalzium. Einen regionalen Kalziumstein haben wir nicht“, witzelt er. Sobald es draußen grün ist, geht es für die Kühe auf die Podemuser Weide, westlich von Dresden-Cotta. Im Winter käuen die Kühe im Stall. Nebenan befindet sich die Hofmolkerei – kurze Wege eben.

Auf der "Mutter-Kind-Station" ist eine neues Kalb geboren. Es ist erst wenige Stunden alt und noch wacklig auf den Beinen. Probst freut sich: dieses Mal ist ein Weibchen. Im letzten Jahr waren es viel zu viele Bullen. Quelle: Sören Hinze

In den Biomärkten können seine Kunden die Weidemilch zapfen – und zwar in eigene Gefäße. „Das ist wirklich zero-waste“, sagt er. Weil ihm die Automaten auf dem Markt nicht gefallen haben, hat er das „Stadt-Euter“ auf eigene Faust entwickelt. Ein Liter kostet einen Euro. Er spart sich die Kosten für eine Abfüllmaschine sowie 16 Cent für den Tetra Pak und 3 Cent für den Grünen Punkt. „Das gebe ich an die Kunden weiter“, sagt er kaufmännisch.

Warum sein „idyllischer Gegenpol“ so erfolgreich ist? „Durch die vielen Mitarbeiter“, legt eine kurze Pause ein, „die das möglich machen.“ Inklusive Aushilfen zählt der Betrieb 220 Mitarbeitende. Er würde sich freuen, wenn irgendwann jemand mit neuen Ideen Schwung bringt, damit er selbst noch ein paar Abenteuer erleben kann. „Rocky Mountains runterlaufen und mit Bären schlafen, bevor es mit 70 zu spät ist.“ Doch bis dahin bleibt er seiner Linie treu: „Bauer ist der coolste Beruf.“

Von Sören Hinze