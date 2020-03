Dohna

Auf ein erfolgreiches Jahr blickt das Dohnaer Unternehmen SPS Schiekel Präzisionssysteme zurück. Mit 13,4 Millionen Euro schloss der Spezialist für Dreh- und Frästeile aus Edelstahl das vergangene Geschäftsjahr ab. „Über das Jahr 2019 verteilt, verarbeitete das Familienunternehmen 500 Tonnen Edelstahl zu rund 3500 Fertigungsaufträgen mit 2200 unterschiedlichen Artikeln – darunter Sonderflansche, Spezialfittings, Filter-, Ventil- und Sensorgehäuse“, teilte das Unternehmen mit.

250 000 Euro für neue Produktionshalle

In diesem Jahr steht unter anderem die Erweiterung der Produktion auf der Agenda. So nimmt eine neue Produktionshalle auf dem Firmengelände Gestalt an. Sie umfasst annähernd 500 Quadratmeter und wird auch eine neue innovative Anlage zur umweltgerecht-sortenreinen Aufbereitung von Edelstahlspänen beherbergen. Rund 250 000 Euro investiert der Familienbetrieb in die Halle.

Ein Drittel der Azubis kommt aus Vietnam

Aktuell zählt der Familienbetrieb 145 Beschäftigte. Sie stammen neben Deutschland aus neun weiteren Ländern. Allein im Januar dieses Jahres wurden fünf neue Mitarbeiter eingestellt. Daneben bildet SPS Schiekel derzeit neun Auszubildende aus. Drei von ihnen stammen aus Vietnam. Im kommenden Jahr sollen voraussichtlich Azubis aus China folgen.

Von DNN