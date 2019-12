Pulsnitz

Der langjährige Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Bautzen, Michael Harig, ist in seinem Amt bestätigt worden. Fast 95 Prozent der mehr als 100 anwesenden Mitglieder hatten sich am Sonnabend beim Kreisparteitag in Pulsnitz für den 59-jährigen Politiker ausgesprochen. Michael Harig führt die Bautzener CDU bereits seit zehn Jahren und ist au­ßerdem seit 2002 Landrat im Kreis Bautzen.

„Ich freue mich über das gute Ergebnis. Jetzt gilt es, dass wir mit unserer Arbeit gerade auf kommunaler und auf der Landesebene verlorengegangenes Vertrauen der Bürger zurückgewinnen. Dabei werden wir aber weiterhin die offene Kommunikation pflegen und wenn es nötig ist, auch Kritisches ansprechen“, sagte Michael Harig.

Die Teilnehmer des Parteitags bestätigten zugleich die frühere Bundestagsabgeordnete Maria Michalk und Bautzens Vize-Landrat Udo Witschas als Stellvertreter des Kreisverbandes. Als neuer Schatzmeister wurde der Radeberger Thomas Israel gewählt. Neuer Pressesprecher ist Jörg Förster aus Großdubrau, als Mitgliederbeauftragter wurde Christoph Wowtscherk aus Hoyerswerda bestätigt. Den Vorstand komplettieren 20 Beisitzer.

Auf dem Parteitag diskutierten die Mitglieder auch über den jüngst geschlossenen Koalitionsvertrag von CDU, SPD und Grünen. „Wir unterstützen den Weg unseres CDU-Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Michael Kretschmer mit dem ausgehandelten Koalitionsvertrag“, erklärte Michael Harig. „Fakt ist, dass uns als Union die Abgabe der Ministerien für Umwelt und Landwirtschaft, für Justiz sowie für Soziales/Gesundheit schmerzt. Gleichzeitig enthält der Koalitionsvertrag ein klares Bekenntnis zum ländlichen Raum sowie zu den Kommunen.“

Von seko