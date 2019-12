Die Südumfahrung Pirna wird erst 2023 fertig

Pirna

Erst im Laufe des Jahres 2023 können die ersten Fahrzeuge über die Pirnaer Südumfahrung rollen. Die Fertigstellung der rund 3,8 Kilometer langen Trasse zwischen dem Autobahnzubringer B172a und der Bundesstraße auf der Sonnensteiner Ebenheit verzögert sich. Ursprünglich war die Verkehrsfreigabe für das Jahr 2022 geplant.

Der Bau des Kohlbergtunnels nimmt mehr Zeit in Anspruch als anfangs gedacht. „Hier benötigen wir drei statt zwei Jahre“, berichtet Bauoberleiter Ulrich Gawlas. Denn der Untergrund erwies sich als sehr schwierig. In dem Berg gibt es nur wenig Fels, dafür aber viel Lehm. Der Boden sei zu schlecht für eine bergmännische Bauweise. Laut Gawlas wäre ein Einschnitt an dieser Stelle besser gewesen. Sprich, die Bauleute baggern für die Straße einen Graben aus. „Doch das geht aus naturschutzrechtlichen Gründen nicht“, so der Baustellenchef.

Auf dem Kohlberg leben seltene und bedrohte Amphibien wie der Springfrosch, Reptilien wie die Zauneidechse sowie Insekten wie der Juchtenkäfer. Zum Schutz ihres Lebensbereiches ist auch eine offene Bauweise für den Tunnel, bei welcher ein Graben ausgehoben, eine Röhre errichtet und das Bauloch anschließend wieder verfüllt wird, nicht möglich. Sondern der Bautrupp bohrt sich rund 300 Meter durch das Erdreich. Wegen des schlechten Untergrunds geht der Vortrieb nur sehr langsam voran.

Aber: „Es wird hier keinen zweiten Berliner Flughafen oder ein zweites Stuttgart 21 geben“, versichert Gawlas. Denn die Arbeiten verliefen ansonsten weitestgehend nach Plan und auch die Kosten befänden sich bis jetzt im geschätzten Rahmen von 97 Millionen Euro.

Tunnelbau beginnt 2020

Gegenwärtig erfolgt der Voraushub für das Westportal des Kohlbergtunnels. Voraussichtlich im Februar oder März kommenden Jahres beginnt der Tunnelbau. „Wir befinden uns in der letzten Phase der Ausschreibung. Anfang Januar soll der Auftrag vergeben werden“, informiert Gawlas. Aus den bei dem Voraushub geförderten Erdmengen wird der Straßendamm im Seidewitztal aufgeschüttet. Dieser ist mitunter bis zu zehn Meter hoch und erstreckt sich zwischen den beiden bereits fertiggestellten Brückenbauwerken über der Zehistaer Straße und der Seidewitz sowie den Hängen in Richtung Feistenberg im Westen und dem Kohlberg im Osten.

Zur Galerie Erst im Laufe des Jahres 2023 können die ersten Fahrzeuge über die Pirnaer Südumfahrung rollen. So schaut es derzeit auf der Baustelle aus.

Am Autobahnzubringer haben ebenfalls in dieser Woche Erdarbeiten begonnen. Sie dienen der Vorbereitung für die Errichtung einer Behelfsstraße. Über diese wird ab Frühjahr 2020 für rund zwei Jahre der Verkehr von der A 17 nach Pirna und umgekehrt rollen. Durch die Umleitung bekommen die Bauarbeiter Platz, um die Anschlussstelle von B 172a und der Südumfahrung mit einer Brücke sowie Auf- und Abfahrten zu schaffen.

Erste Pfeiler wachsen in die Höhe

Vor rund einem Jahr fiel der Startschuss für die Errichtung der Gottleubatal-Brücke – das mit 916 Metern Länge und Pfeilern von bis zu fast 70 Metern Höhe imposanteste Bauwerk der Südumfahrung. Bislang vollzog sich das Baugeschehen mehr im Verborgenen. Damit die acht Brückenpfeiler und die beiden Widerlager nicht auf wackligen Füßen stehen, wurden mit einem Großbohrgerät Ortbetonpfähle bis zu 21 Meter tief in den Boden getrieben. Rund 18 Bohrpfähle mit einem Durchmesser von 1,30 Metern befinden sich unter einer der zehn Fundamentplatten.

Nach und nach ragen die ersten Pfeiler aus dem Stadtwald sowie hinter den „Roten Kasernen“ hervor. „Sie werden in Kletterschalung betoniert“, sagt Gawlas. Im Wochentakt wachsen sie in Abschnitten von 4,50 Metern in die Höhe.

Überbau wird übers Tal geschoben

Auf der Sonnensteiner Ebenheit an der Hangkante der Viehleite wird der Vormontageplatz modelliert. Die einzelnen Hohlkästen, auf denen die Fahrbahn lastet und die für Kontrollen innen begehbar sind, werden in Tschechien und Ungarn gefertigt, nach Pirna geliefert und auf dem Vorschubplatz montiert. Mit jedem Element bewegt sich der Brückenüberbau gen Kohlberg. Bis zum ersten Pfeiler ist eine Distanz von 76 Metern zu überwinden. Die längste Spanne zwischen zwei Pfeilern misst 124 Meter. Im Jahr 2022 erfolgt nach der Montage der Windschutzwand und weiterer Restarbeiten die Fertigstellung der Gottleubatal-Brücke. Erst wenn auch der Kohlbergtunnel fertiggestellt ist, kann die Freigabe für den Kraftverkehr erfolgen.

Von Silvio Kuhnert