Baustart am Kamenzer Gymnasium

Noch vor fünf Jahren zeigte sich das abschüssige Areal, welches sich östlich an das altehrwürdige Schulgebäude an der Kamenzer Henselstraße anschließt, als morbide Idylle mit wuchernden Brombeerranken, verwildernden Apfelbäumen und Resten aufgegebener Gartenlauben. Heute erinnert nichts mehr an die frühere Nutzung des Areals: Bagger und Lkws bestimmen die Szenerie. Hohe Erdhaufen umrahmen eine großflächige Senke: Die Baugrube für den künftigen Anbau des Kamenzer Lessing-Gymnasiums.

Lange haben die Vorbereitungen für dieses derzeit größte Bauvorhaben des Landkreises Bautzen, der die Trägerschaft über die Schule inne hat, gedauert, als kompliziert erwies sich die Finanzierung. Doch all diese Fragen sind geklärt, und jetzt haben die Bauleute das Sagen. Doch wie genau soll sich das „neue“, größere Gymnasium nach seiner Fertigstellung präsentieren? Die DNN geben einen Überblick.

Altbau bleibt das Herzstück

Der historisch wertvolle, denkmalgeschützte Altbau wird von dem neuen Schulkomplex nur noch einen Teil darstellen, bleibt aber das Herzstück. Die geplante Raumnutzung ist laut Entwurf der damit beauftragten Planungsgruppe Neumann wie folgt vorgesehen: „Im Untergeschoss ist angrenzend an den neuen Verbindungsbau die Einordnung des zentralen Garderobenbereiches geplant. Im Mittelteil werden die Haustechnikräume eingeordnet.

Im Nordwestflügel befinden sich die historische Sporthalle mit zugeordneten Umkleide- und Sanitärbereichen. Im Erdgeschoss sind Kursräume und die Fachräume für den künstlerischen Bereich angeordnet. Im 1. Obergeschoss befinden sich im zentralen Bereich die Räume für Schulleitung und Sekretariat und in den angrenzenden Gebäudeflügeln Kurs- und Versammlungsräume sowie weitere Verwaltungbereiche.

Im 2. Obergeschoss sind neben der historischen Aula weitere Kursräume und die Fachräume für den musischen Bereich eingeordnet. Die Räume in den Dachgeschossen bleiben ohne Nutzung.“ Im Bereich unter der Haupttreppe sowie in Teilbereichen der Sporthalle muss eine Schimmelsanierung vorgenommen werden. Die Decke unter der Aula wird aus statischen Gründen erneuert.

Campus durch Erweiterungsbau

Der Erweiterungsneubau wird laut Planungsgruppe Neumann östlich vom Altgebäude parallel zum Bestand errichtet und umfasst vier oberirdische Geschosse sowie an seinem südlichen Ende einen Teilkeller zur Aufnahme der Technikzentralen.

Aufgrund des Gefälles befindet sich das 1.Obergeschoss auf Höhe des Altbau-Untergeschosses. Um sämtliche Nutzungsebenen und Geschosse der Schulanlage barrierefrei nutzen zu können, wird ein Verbindungsbauwerk entlang der Haberkornstraße errichtet. In diesem befindet sich auch der Haupteingang. Im Erdgeschoss des Erweiterungsbaus gelangen die Schüler zur Mensa, wobei bei schönem Wetter auch eine Außenterrasse zur Verfügung steht.

In den drei Obergeschossen befinden sich die Klassenräume sowie die Fachkabinette der Naturwissenschaften, der Informatik und des Werkens. Im 1.Obergeschoss wird in zentraler Lage das Lehrerzimmer eingerichtet. Der Flur wird durch zwei „Kommunikationszonen“ für den Aufenthalt in den Pausen gegliedert. Die durch Alt- und Neubau sowie Verbinder geschaffene Hofsituation bietet die Möglichkeit, einen vielseitig nutzbaren Campus auszubilden. Dieser umfasst zwei barrierefrei verbundene Höhenebenen.

In den Hang werden zwei grüne Klassenzimmer mit Mediensäulen und Verschattung integriert. „Damit stehen den Schülern und Lehrern für verschiedenste Veranstaltungen umfangreiche Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung“, so die Planungsgruppe Neumann.

Neues Domizil für die Bibliothek

„Ausgehend von dem Beschluss, die Lessing-Bibliothek am Schulstandort anzusiedeln, wurde in Zusammenarbeit mit der Leitung der Stadtbibliothek und Vertretern der Stadt Kamenz ein zukunftsorientiertes Nutzungskonzept entwickelt“, betont die Planungsgruppe Neumann. Demnach wird die Lessing-Bibliothek im „Kopf“ des Erweiterungsgebäudes an der Oststraße positioniert und über einen eigenen Vorplatz von da aus barrierefrei erschlossen.

Das Angebot umfasst einen Kleinkindbereich, eine Gaming Zone, einen multifunktionalen Vortragsbereich mit 48 Sitzplätzen, eine Leselounge mit Arbeitsplätzen für Erwachsene, einen abgetrennten Jugendbereich mit Computerarbeitsplätzen und den multifunktionalen Eingangsbereich. Der Gesamtcharakter soll sich offen-kommunikativ präsentieren. Für größere Veranstaltungen der Bibliothek kann der Speisesaal der Mensa genutzt werden.

Von Uwe Menschner