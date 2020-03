Bauhofgelände: Stadt Meißen plant ein Straßenbahnmuseum

Meißen

Die Stadt Meißen möchte ein kleines Verkehrsmuseum schaffen. Damit will sie an die Zeit erinnern, als die Straßenbahn durch die Porzellanstadt rollte. Zum Ausstellungsort hat die Stadt die jetzige Fahrzeughalle des Bauhofs am Standort Jaspisstraße erkoren. Denn hierbei handelt es sich um das ehemalige Straßenbahndepot.

Im Jahr 1899 fuhr zum ersten Mal eine Tram in Meißen. Bis 1936 nahm sie Personen mit. Die Güterbeförderung dauerte sogar bis 1967. „Das Streckennetz verband den im rechtselbischen Stadtteil Cölln gelegenen Bahnhof mit der Altstadt, dem Triebischtal und dem Buschbad. Die Betriebsstrecke des Güterverkehres zwischen dem Elbkai unterhalb der Albrechtsburg und der Porzellanmanufaktur erlaubte einen regen Güteraustausch zwischen der Binnenschifffahrt und der im Triebischtal ansässigen Industrie“, berichtet die Verwaltung.

Straßenbahnmuseum in Meißen : Ehrenamtlicher Einsatz

Den Betriebsmittelpunkt stellte der Straßenbahnhof an der heutigen Jaspisstraße dar. „Aufgrund der historischen Relevanz für die Stadt und der technischen Besonderheiten des Straßenbahnverkehrs soll die Anlage, im Wesentlichen das Gebäude des Straßenbahndepots sowie in Teilen auch ein umliegender Außenbereich, einer Nutzung als verkehrsgeschichtliche Schauanlage/Museum zugeführt werden“, so die Idee der Stadtverwaltung.

Beim Museumsbetrieb möchte sie – ähnlich wie das Straßenbahnmuseum in Dresden – auf den ehrenamtlichen Einsatz von Hobbyfreunden als Betreuer oder Museumsführer zurückgreifen. Das Depot soll zu ausgewählten Tagen, die sich an den Öffnungs- und Veranstaltungstagen anderer baugeschichtlicher Vereine und Bahnen der Umgebung orientieren, sowie nach Voranmeldung für Besucher offen stehen. Die Verwaltung geht von zehn bis zwölf regulären Öffnungstagen pro Jahr aus, an denen sie jeweils 200 bis 300 Museumsbesucher erwartet.

Ein Besuch im Straßenbahnmuseum Dresden

Das Dach des ehemaligen Straßenbahndepots hat sie bereits von August 2019 bis Anfang Februar dieses Jahres für rund 245.000 Euro sanieren lassen, nachdem die Konstruktion teilweise eingestürzt war. Echter Hausschwamm und der Rindenpilz hatten die Holzbalken des Dachstuhls brüchig gemacht.

Meißen : Bauausschuss muss zustimmen

Die Außenfassade des Klinkerbaus soll nach historischem Vorbild aufgearbeitet und Fenster ergänzt werden. Alle noch bestehenden Anbauten werden abgerissen, um das Gebäude als Einzelstandort zu zeigen. Im Inneren werden Wände abgerissen, um den ursprünglichen Hallencharakter wiederherzustellen. Mittig wird eine Gleisanlage eingebaut, um entsprechende Ausstellungsstücke wie historische Straßenbahnen vorstellen zu können. Für den Umbau zum Schaudepot sind rund 800.000 Euro veranschlagt. Die Stadt hofft eine Förderung von 640.000 Euro.

Wenn der Bauausschuss auf seiner nächsten Sitzung am kommenden Mittwoch dem Vorentwurf grünes Licht gibt, sollen bereits im Laufe des dritten Quartals dieses Jahres die Arbeiten beginnen. Die Fertigstellung ist Ende 2021 geplant.

Von Silvio Kuhnert