Sebnitz

Bereits im Herbst vor zwei Jahren hatte die Deutsche Bahn Teile der Sebnitztalbahn ausgebessert und modernisiert, nun rücken die Bauleute am Schienenstrang zwischen Bad Schandau und der Kunstblumenstadt noch einmal an. Bis Mitte November will das Unternehmen fünf Bahnbrücken erneuern und darüber hinaus den Bahndamm in Rathmannsdorf verbreitern lassen. Fahrgäste der Nationalparkbahn müssen sich deshalb ab Montag auf Fahrplanänderungen, Ersatzverkehr und längere Reisezeiten einstellen.

Neben der Modernisierung mehrerer Brücken in Porschdorf und Rathmannsdorf werden Arbeiter auch die Querung über die Sebnitz zwischen Ulbersdorf und Mittelndorf erneuern, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Bahn und des Verkehrsverbundes Oberelbe. Die einzelnen Vorhaben seien zeitlich bewusst gebündelt worden, damit die Sperrung der Strecke durch das Sebnitztal so kurz wie möglich gehalten werden kann.

Anzeige

Die Arbeiten sind den Angaben zufolge Teil einer zwischen Bahn und Verkehrsverbund geschlossenen Vereinbarung zur Erhöhung der Streckengeschwindigkeit auf 70 Stundenkilometer. Durch die schnellere Reisezeit erhoffen sich beide Seiten stabilere Anschlüsse in Sebnitz von und nach Neustadt. Insgesamt investieren die Partner dazu etwa 660 000 Euro in Planung und Bau der Strecke.

Weitere DNN+ Artikel

Wegen der Arbeiten muss die Strecke der Nationalparkbahn zwischen Bad Schandau und Sebnitz von Montag an bis 17. November gesperrt werden. Statt der Züge rollen dann Ersatzbusse. Folgen haben die Arbeiten auch für Fahrgäste zwischen Sebnitz und Rumburk, wo in den kommenden zweieinhalb Monaten ein veränderter Fahrplan gilt. Auskünfte zu den geänderten Fahrzeiten und zum Schienenersatzverkehr gibt es im Internet oder telefonisch.

Internet www.bahn.de/bauarbeiten; www.nationalparkbahn.de;

VVO-Hotline: 0351/ 852 65 55

Von seko